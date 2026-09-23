L'approvazione|
Strage di Viareggio, la Camera approva all’unanimità la legge Bergamini sul Museo della memoria
L’onorevole: “Il ricordo della tragedia è patrimonio di tutti. Questo è un progetto nato da una volontà comune e trasversale”.
La Camera dei deputati ha approvato all’unanimità la proposta di legge per l’istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio, presentata dalla deputata e vicesegretaria nazionale di Forza Italia Deborah Bergamini.
“L’unanimità con cui oggi la Camera ha approvato questa legge è il risultato politico più importante di questa giornata – dichiara Deborah Bergamini –. La memoria delle 32 vittime della strage di Viareggio, il dolore delle loro famiglie e la necessità di trasformare quella tragedia in un patrimonio di consapevolezza e di responsabilità appartengono a tutti. Questo museo nasce da una volontà comune e trasversale, che ha saputo andare oltre gli schieramenti politici. Ed è significativo che il Parlamento abbia scelto di approvarlo tutti insieme”.
“Voglio ringraziare innanzitutto il ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha dimostrato sin dall’inizio grande sensibilità e attenzione verso questo progetto e verso la memoria della strage di Viareggio. Il suo sostegno è stato importante per arrivare fin qui. Ringrazio inoltre tutte le forze politiche e tutti i parlamentari che hanno condiviso e sostenuto questa visione: quando la politica riesce a riconoscersi intorno a una memoria comune e a un obiettivo concreto, dà la migliore dimostrazione del proprio ruolo”.
“Il museo non sarà semplicemente un luogo dedicato al ricordo – prosegue Bergamini – ma un luogo vivo, capace di raccontare alle nuove generazioni cosa è accaduto quella notte, di custodire la memoria delle vittime e di promuovere una cultura sempre più forte della sicurezza ferroviaria. Vogliamo che dal dolore di Viareggio possa nascere un messaggio per il futuro: ricordare significa anche assumersi la responsabilità di fare tutto il possibile perché una tragedia simile non accada mai più”.
“Questo risultato appartiene a Viareggio, alle famiglie delle vittime e a tutta l’Italia – conclude – Oggi il Parlamento ha dimostrato che esistono temi sui quali è possibile e doveroso essere uniti e costruire una sintesi, mettendo al centro le persone e la memoria del paese. È una pagina importante, ma non è il punto di arrivo. Ora dobbiamo completare rapidamente il percorso al Senato e dare finalmente concretezza a un progetto che Viareggio attende da anni- Da oggi quella memoria diventa ancora più chiaramente una responsabilità nazionale. E il fatto che ciò avvenga con il voto unanime della Camera è il modo più forte per dirlo”.
I commenti
“L’approvazione alla Camera della legge sul Museo della strage di Viareggio rappresenta un passo avanti significativo. Siamo soddisfatti che finalmente una proposta pensata e fortemente voluta dal Partito democratico, e successivamente sostenuta anche dalle forze di destra, sia diventata patrimonio del Parlamento”. Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati del Partito democratico della Toscana Emiliano Fossi, Marco Simiani, Marco Furfaro, Simona Bonafè, Federico Gianassi, Cristian Di Sanzo, Laura Boldrini e Arturo Scotto, dopo il via libera dell’Aula di Montecitorio al provvedimento nella seduta di oggi.“Questo risultato – prosegue la nota – lo vogliamo dedicare innanzitutto all’associazione Il mondo che vorrei, alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità di Viareggio, che in questi anni hanno mantenuto viva la memoria della strage del 29 giugno 2009 e hanno continuato a chiedere verità, giustizia e sicurezza. Il Museo non è soltanto un luogo fisico: deve essere uno spazio di memoria, consapevolezza e impegno civile, affinché una tragedia come quella di Viareggio non venga mai dimenticata. Ora serve però un cambio di passo immediato. Il Senato deve approvare rapidamente il provvedimento, prima della fine della Legislatura, per evitare che il lavoro fatto fin qui venga vanificato. E, soprattutto, servono risorse adeguate per realizzare e far funzionare il Museo. Con 50 mila euro l’anno, infatti, non è possibile assicurare una struttura all’altezza della storia e del dolore della comunità di Viareggio. Dare sostanza a questo progetto significa evitare che il Museo rimanga una scatola vuota, rispettare la memoria delle 32 vittime della strage ferroviaria e dei loro familiari e trasformare il ricordo in un impegno concreto per la sicurezza del lavoro e dei trasporti”.
“Il mondo che vorrei e i familiari delle vittime – conclude la nota – hanno custodito per 17 anni una memoria che appartiene a tutta la comunità nazionale. A loro va il nostro ringraziamento e la nostra promessa: il Museo dovrà essere un luogo vivo, capace di raccontare ciò che è accaduto e, soprattutto, di trasmettere alle nuove generazioni il valore della sicurezza e della prevenzione. Adesso tocca al Senato fare la propria parte. L’obiettivo è chiaro: approvare definitivamente la legge e mettere il Museo nelle condizioni di diventare realtà”.
“L’istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio non è la creazione di un semplice spazio espositivo. Non sarà un mausoleo, non deve essere un mausoleo: non sarebbe giusto e non sarebbe rispettoso nei confronti delle vittime e delle loro famiglie”. Lo ha dichiarato questa mattina in Aula l’onorevole Riccardo Zucconi, intervenendo in occasione dell’esame del provvedimento per l’istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio.
“Questo museo – ha sottolineato Zucconi – rappresenta un atto di giustizia morale, un doveroso omaggio al sacrificio delle 32 vittime e al dolore composto, dignitoso e instancabile delle loro famiglie. È un dovere verso tutti coloro che, ormai da quasi vent’anni, si battono per tenere viva la fiamma della verità e per affermare il valore irrinunciabile della sicurezza”.
Ma dovrà essere anche altro oltre un luogo della memoria: “Soprattutto un luogo di testimonianza e di formazione per le future generazioni, affinché il valore della sicurezza nelle infrastrutture del Paese diventi una cultura condivisa e inalienabile. Dobbiamo fare di questo Museo un punto di riferimento capace di concentrare tutte le tematiche della sicurezza del trasporto ferroviario, ma anche più in generale della sicurezza delle infrastrutture” ha aggiunto.
Nel suo intervento, il deputato ha rivolto un ringraziamento alla prima firmataria del provvedimento, onorevole Deborah Bergamini, alla relatrice onorevole Tassinari e al Governo, «che ha sostenuto e perorato fin dal primo momento questa iniziativa con determinazione e concretezza». Un riconoscimento è stato rivolto anche ai parlamentari dell’opposizione che hanno contribuito all’iter legislativo e che hanno presentato proposte abbinate. Zucconi ha inoltre ricordato il contributo dei colleghi di Fratelli d’Italia Elisabetta Gardini e Alessandro Amorese, autori, assieme a lui, di un ordine del giorno volto a prevedere che alcuni reperti del disastro possano essere custoditi e valorizzati all’interno del futuro Museo, e quello della collega Montemagni, sua prima co-firmataria di altra proposta abbinata.
“Ma soprattutto – ha affermato Zucconi – voglio ringraziare l’associazione Il mondo che vorrei, i presidenti Marco Piagentini e Daniela Rombi, che si sono mossi, senza bandiere politiche, fin dall’inizio per vedere riconosciuta la verità su questo disastro”.
Particolarmente significativo, secondo il parlamentare, è il voto unanime espresso dall’Aula: “È questa la cosa importante. I ringraziamenti servono soprattutto a far capire che questo è l’inizio di un percorso”. Un percorso che, ha concluso Zucconi, dovrà vedere impegnati insieme parlamento, governo, regione Toscana, provincia di Lucca, comune di Viareggio e l’associazione Il mondo che vorrei: “Dobbiamo ora realizzare questa opera, che è importantissima e fondamentale. Viareggio chiede dignità, chiede un luogo significativo e solenne in cui custodire il ricordo e in cui spiegare a tutti, a partire dai ragazzi delle scuole che potranno visitarlo, l’importanza della sicurezza delle infrastrutture e del trasporto su rotaia”.
“Con profonda soddisfazione per questo passaggio legislativo – ha concluso Zucconi – ringrazio il Governo che alle parole ha fatto seguire i fatti e stamani ho dichiaro il voto favorevole del gruppo di Fratelli d’Italia all’istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio”.