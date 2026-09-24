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La dottoressa Baldacci conclude il proprio incarico come medica di famiglia a Viareggio

24 settembre 2026 | 15:47
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di Redazione

Redazione

La dottoressa Baldacci conclude il proprio incarico come medica di famiglia a Viareggio

Ecco come effettuare la scelta o il cambio del pediatra di famiglia con le procedure on line o agli sportelli della Asl Toscana Nord Ovest

L’Azienda Usl Toscana nord ovest comunica che mercoledì prossimo (30 settembre) a Viareggio, la dottoressa Renata Gabriella Balducci concluderà il proprio incarico di medica di famiglia.

L’Asl ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del pediatra di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario, utilizzando una delle seguenti modalità: il portale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/; il portale Open Toscana; la App Toscana Salute; i Totem PuntoSi; inviando una richiesta per mail; utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.

 