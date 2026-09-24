Il riconoscimento|
Un premio alla riqualificazione dello Stadio dei Pini di Viareggio
È arrivato nella categoria Premio Speciale Fsb Italy Sport&Play – S1 | Stadiums & Arenas al Cityscape Award 2026
Il progetto di riqualificazione dello stadio dei Pini Torquato Bresciani di Viareggio conquista un importante riconoscimento al Cityscape Award 2026, il premio internazionale dedicato all’architettura del paesaggio. Il progetto è stato premiato nella categoria Premio Speciale Fsb Italy Sport&Play – S1 | Stadiums & Arenas.
La premiazione si è svolta il 18 settembre nel Salone d’onore della Triennale di Milano, a conclusione dell’undicesima edizione del Premio e Simposio, promosso da Paysage – Promozione e sviluppo per l’architettura del paesaggio, con la rivista internazionale Topscape, e dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc).
Il progetto dello stadio dei ha visto impegnate diverse società del Gruppo Progetto Cmr International: Sportium per la progettazione integrata e direzione lavori insieme a Progetto Cmr, InFire per la fire safety engineering, Stain Engineering per la progettazione degli impianti. Un modello integrato e multidisciplinare che ha consentito di coordinare le diverse componenti del progetto e di affrontare le complessità tecniche, logistiche e amministrative legate alla trasformazione di un edificio storico.
È proprio la qualità di questo approccio progettuale ad aver trovato riscontro nella motivazione della giuria, che ha premiato il progetto per la capacità di coniugare memoria, innovazione e rigenerazione urbana. Il progetto restituisce valore a un luogo simbolico di Viareggio, aggiornandone funzionalità, sicurezza, accessibilità e comfort senza comprometterne l’identità. La nuova facciata, ispirata alla pineta e al motivo di Burlamacco, conferisce all’impianto una forte riconoscibilità territoriale. Sostenibilità, efficienza impiantistica e apertura alla comunità trasformano lo stadio in un’infrastruttura civica contemporanea e inclusiva.