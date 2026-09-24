Un premio alla riqualificazione dello Stadio dei Pini di Viareggio

Il progetto di riqualificazione dello stadio dei Pini Torquato Bresciani di Viareggio conquista un importante riconoscimento al Cityscape Award 2026, il premio internazionale dedicato all’architettura del paesaggio. Il progetto è stato premiato nella categoria Premio Speciale Fsb Italy Sport&Play – S1 | Stadiums & Arenas.

La premiazione si è svolta il 18 settembre nel Salone d’onore della Triennale di Milano, a conclusione dell’undicesima edizione del Premio e Simposio, promosso da Paysage – Promozione e sviluppo per l’architettura del paesaggio, con la rivista internazionale Topscape, e dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (Cnappc).

Il progetto dello stadio dei ha visto impegnate diverse società del Gruppo Progetto Cmr International: Sportium per la progettazione integrata e direzione lavori insieme a Progetto Cmr, InFire per la fire safety engineering, Stain Engineering per la progettazione degli impianti. Un modello integrato e multidisciplinare che ha consentito di coordinare le diverse componenti del progetto e di affrontare le complessità tecniche, logistiche e amministrative legate alla trasformazione di un edificio storico.