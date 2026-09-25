Verifica del voto a Viareggio in 4 sezioni, opposizioni soddisfatte: “La vittoria della trasparenza”

Anche dalle attuali opposizioni arriva un commento sull’ordinanza del Tar che ha disposto la verifica del voto in 4 sezioni, escludendo però irregolarità palesi nelle operazioni di scrutinio.

Così Federica Maineri, che ha proposto il ricorso al Tar: “Il Tar della Toscana ha disposto una verificazione sulle sezioni elettorali 17, 35, 60 e 61. La verificazione sarà svolta in contraddittorio e affidata al rrefetto di Lucca, con l’obiettivo di accertare materialmente la consistenza e la tracciabilità delle schede e verificare se le differenze riscontrate siano spiegabili oppure no. Per me è la vittoria della trasparenza e la sconfitta di chi avrebbe voluto, del tutto legittimamente ma in modo politicamente sbagliato, non compiere alcuna verifica. Non abbiamo chiesto di anticipare conclusioni. Abbiamo chiesto di verificare”.

“La trasparenza è il veicolo attraverso il quale accertare se vi sia stata o meno una lesione delle regole democratiche. Regole che presidiano valori che non appartengono e non devono appartenere a una sola parte politica, perché riguardano tutti i cittadini, indipendentemente da come abbiano votato. Era ciò che volevamo: che alle domande si rispondesse con gli accertamenti, che ai dubbi si rispondesse con i fatti. Ora la verifica ci sarà. Attenderemo con grande serenità e rispetto gli esiti della verificazione disposta dal Tribunale”.

Sul tema anche i gruppi per Marialina Marcucci sindaca: “La decisione del Tar della Toscana di disporre una verifica sulle schede di alcune sezioni elettorali delle recenti elezioni amministrative di Viareggio rappresenta un momento rilevante per la salvaguardia della legalità. Accertare la piena regolarità delle operazioni di voto, fornendo risposte ai dubbi sollevati, significa assicurare che la volontà degli elettori sia pienamente rispettata: un principio essenziale per ogni mandato elettivo. Per tale ragione, accogliamo tale provvedimento con rispetto e apprezzamento. La verifica consentirà di approfondire con serenità gli aspetti sollevati, nel rispetto delle procedure e degli organi competenti, contribuendo a fare chiarezza sulla vicenda”.

Così la coalizione in appoggio a Federica Maineri (Alleanza Verdi e Sinistra, Fermi Mai, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Spazio Progressista, Rinnovamenti): “Leggendo l’ordinanza del Tar Toscana, è facile smontare rapidamente la narrazione strumentale della sindaca e della maggioranza: le sezioni 17, 35, 60 e 61 non sono state archiviate, ma sottoposte a verificazione perché dai soli verbali non è possibile escludere anomalie materiali. La maggioranza e la sindaca possono anche presentare l’ordinanza come una vittoria politica, ma il suo contenuto dice altro: il Tar non ha respinto il ricorso di Federica Maineri, non ha dichiarato infondate le contestazioni e non ha stabilito che le operazioni elettorali si siano svolte regolarmente. Ha invece disposto una verificazione materiale delle schede e della documentazione elettorale nelle sezioni 17, 35, 60 e 61, affidandola al prefetto di Lucca, proprio perché il solo esame dei documenti non consente, allo stato, di arrivare a una ricostruzione sufficientemente certa. Il tribunale afferma che, per queste quattro sezioni, non è possibile accertare con sufficiente certezza la consistenza, la destinazione e la completa tracciabilità del materiale elettorale. Di conseguenza, non può essere escluso che schede autenticate siano rimaste prive di contabilizzazione o siano state sottratte, anche solo temporaneamente, al controllo del seggio”.

“Il passaggio più rilevante dell’ordinanza è quello in cui il Tar precisa che, qualora la verificazione confermasse il mancato rinvenimento di schede autenticate, la presenza nell’urna di schede eccedenti rispetto al numero dei votanti o una discontinuità non altrimenti spiegabile nella tracciabilità e nella custodia del materiale elettorale, tali circostanze potrebbero assumere rilievo invalidante anche senza una prova di resistenza strettamente aritmetica Il tribunale chiarisce infatti che anomalie di questo tipo potrebbero incidere direttamente sulle garanzie fondamentali poste a tutela della libertà, genuinità e trasparenza del voto, purché costituiscano un quadro indiziario grave, preciso e concordante e non siano riconducibili a meri errori di verbalizzazione o confezionamento. La nostra posizione, come coalizione di centrosinistra è chiara: nessuno deve anticipare l’esito della verificazione ma al tempo stesso nessuno può affermare che il problema sia stato respinto o definitivamente chiarito. Se le anomalie saranno spiegabili, sarà la verifica a dimostrarlo e se invece resteranno differenze materiali non spiegabili nella tracciabilità e nella custodia delle schede, sarà il Tar a valutarne la rilevanza. La trasparenza e la regolarità delle elezioni dovrebbero essere un interesse di tutti, non della maggioranza o dell’opposizione: per questo è necessario arrivare fino in fondo, senza propaganda e senza trasformare un’ordinanza istruttoria in un verdetto che l’ordinanza non contiene”.