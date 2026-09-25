L'idea|
Viareggio, Gatx Rail vuole donare alla città il carro cisterna della strage
Presentata con una lettera alla sindaca Grilli l’offerta di cessione a titolo gratuito del rotabile: diventerà un memoriale permanente
Proposta di donazione al Comune di Viareggio da parte della società Gatx Rail Austria GmbH, proprietaria del carro cisterna che il 29 giugno 2009 deragliò all’interno della stazione cittadina scatenando esplosioni e roghi nei quali persero la vita 32 persone e rimase ferito un elevatissimo numero di residenti, oltre ai devastanti danni materiali al quartiere circostante.
La società specializzata nel noleggio di vagoni ferroviari ha formalizzato l’offerta di cessione a titolo gratuito del rotabile, attualmente ancora custodito nell’area ferroviaria di Viareggio, inviando una lettera indirizzata alla sindaca Sara Grilli. L’intento manifestato dal gruppo austriaco è quello di consentire l’impiego del vagone per la realizzazione di un memoriale permanente dedicato alle vittime della strage.
Nella nota firmata dai manager Clemens Aschl, direttore tecnico, e Jorg Nowaczyk, direttore commerciale, la società torna a esprimere vicinanza e rispetto nei confronti dei familiari dei deceduti e dell’intera cittadinanza. Gatx auspica che il passaggio di proprietà del carro possa contribuire alla preservazione della memoria storica del drammatico evento e a trasmettere alle future generazioni il ricordo dei deceduti, unitamente agli insegnamenti sulla sicurezza da trarre da quella terribile notte.