Viareggio, Gatx Rail vuole donare alla città il carro cisterna della strage

Proposta di donazione al Comune di Viareggio da parte della società Gatx Rail Austria GmbH , proprietaria del carro cisterna che il 29 giugno 2009 deragliò all’interno della stazione cittadina scatenando esplosioni e roghi nei quali persero la vita 32 persone e rimase ferito un elevatissimo numero di residenti, oltre ai devastanti danni materiali al quartiere circostante.

La società specializzata nel noleggio di vagoni ferroviari ha formalizzato l’offerta di cessione a titolo gratuito del rotabile, attualmente ancora custodito nell’area ferroviaria di Viareggio, inviando una lettera indirizzata alla sindaca Sara Grilli. L’intento manifestato dal gruppo austriaco è quello di consentire l’impiego del vagone per la realizzazione di un memoriale permanente dedicato alle vittime della strage.

Nella nota firmata dai manager Clemens Aschl, direttore tecnico, e Jorg Nowaczyk, direttore commerciale, la società torna a esprimere vicinanza e rispetto nei confronti dei familiari dei deceduti e dell’intera cittadinanza. Gatx auspica che il passaggio di proprietà del carro possa contribuire alla preservazione della memoria storica del drammatico evento e a trasmettere alle future generazioni il ricordo dei deceduti, unitamente agli insegnamenti sulla sicurezza da trarre da quella terribile notte.