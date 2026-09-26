Al Centro Arti Visive di Pietrasanta prende il via il progetto ‘Atena’ per i talenti dell’arte contemporanea

Selezionati 12 creativi da tutta Italia e dall’estero per i percorsi Téchne e Analysis. L’evento conclusivo sarà una mostra collettiva con catalogo

Con un incontro di benvenuto, giovedì (primo ottobre), alle 17, prenderà il via, alla Fondazione Centro Arti Visive di Pietrasanta, il progetto di residenze artistiche, promosso dal Comune, in partenariato con Fondazione Museo Igor Mitoraj e Consorzio Soecoforma Impresa sociale che offrirà a 12 giovani artisti e curatori under 36 sei mesi di formazione nel campo dell’arte contemporanea.

In 115, da tutta Italia e dall’estero, avevano risposto al bando Atena – Arti visive, Tecniche e Nuove Analisi a Pietrasanta per le due residenze d’artista proposte: Téchne, incentrata sulla scultura in marmo e bronzo e Analysis, con focus sulle arti figurative non scultoree come pittura, fotografia e visual art. Al termine delle valutazioni curriculari e dei colloqui sono stati scelti Filippo Checchi, Sara Grandi, Anica Kitanoska (da Vevcani, Macedonia), Ilaria Pennoni, Francesco Veronesi e la curatrice Chiara Meucci per Téchne, che avrà come mentore la direttrice del Museo dei Bozzetti, Chiara Celli, e Fabiola Manfredi nel ruolo di tutor; per Analysis, invece, dove mentore e tutor saranno, rispettivamente, il direttore del Museo Nazionale Igor Mitoraj, Frank Bohem, e Deborah Cerri, i selezionati sono Aleksandr Vladimirovich Nuss (di origini russe ma cittadino italiano dal 2001), Alice Chisari, Helena Freiria Gonzalez (originaria della Catalogna), Giorgio Nigra, Arianna Pessina e la curatrice Sara Bertini.

Le residenze si svilupperanno, ognuna seguendo la propria area di riferimento, con sessioni formative teoriche e pratiche svolte sia nei locali del Cav (dove i partecipanti soggiorneranno per l’intera durata del progetto) sia presso i laboratori artigiani del territorio. L’evento conclusivo sarà una mostra collettiva di opere e progetti realizzati durante la residenza, con inaugurazione e finissage, visite guidate, incontri con la comunità locale e cura del catalogo, in formato digitale e cartaceo.

“Il punto di maggior orgoglio e soddisfazione, su questo progetto – sottolinea il sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – è che mette in campo tutto il sistema-cultura di Pietrasanta. Dalla parte amministrativa, curata dagli uffici comunali, fondamentale per il buon esito del bando e la successiva organizzazione delle residenze, alla logistica, che trova nel Centro Arti Visive il suo perno operativo; fino all’attività di formazione, che unisce i referenti di due dei luoghi simbolo della cultura a Pietrasanta, il Museo dei Bozzetti e il Museo Mitoraj, i maestri artigiani e le gallerie d’arte cittadine. Una sinergia totale che rende la nostra città, ancora una volta, la capitale diffusa dell’arte e del saper fare”.