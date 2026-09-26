Il Roma Club Versilia adotta un’aiuola a Viareggio: “Un segno concreto per la comunità”

Il presidente Pomella e il vice Bertagna: “Un gesto concreto per ringraziare la città e lasciare un segno positivo anche fuori dagli stadi”

Il Roma Club Versilia annuncia l’adozione di un’aiuola cittadina, situata nella rotatoria spartitraffico in fondo al cavalcavia di Viareggio, nei pressi di Largo Risorgimento, accanto al distributore di carburante. L’iniziativa si inserisce nel percorso di crescita del sodalizio, che negli ultimi mesi ha rinnovato la propria sede e ampliato la base sociale, e conferma la volontà del club di essere presente non solo nel tifo, ma anche nella vita quotidiana della comunità.

Con l’adozione dell’aiuola, il Roma Club Versilia si impegna nella cura e nella manutenzione dell’area verde, contribuendo al decoro urbano di uno dei punti di accesso alla città. Un gesto semplice ma significativo, che il club ha voluto compiere per restituire qualcosa al territorio che lo ospita e che da sempre sostiene le sue attività.

“Abbiamo scelto di adottare questa aiuola – ha dichiarato il presidente, Marco Pomella – perché crediamo che un club come il nostro debba lasciare un segno positivo anche fuori dagli stadi. È un piccolo intervento, ma per noi rappresenta un modo concreto di dire grazie a Viareggio e a tutta la Versilia, che ci accolgono e ci sostengono ogni giorno.”