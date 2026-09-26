Piano strutturale Serevezza, l’assessore Bernardi: “Siamo ormai in dirittura di arrivo”

Importante passo in avanti per il Piano strutturale, in vista dell’approvazione definitiva in consiglio comunale di Serevezza. Nei giorni scorsi, si è tenuta la seconda conferenza paesaggistica con la Regione e la Sovrintendenza per giungere all’approvazione definitiva di questo strumento di pianificazione territoriale. Un incontro finalizzato a verificare la messa a punto delle osservazioni richieste della commissione paesaggistica nella precedente riunione e che riguardano modifiche minimali.