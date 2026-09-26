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Piano strutturale Serevezza, l’assessore Bernardi: “Siamo ormai in dirittura di arrivo”
Il rappresentate dell’amministrazione comunale: “Vogliamo giungere all’adozione da parte del consiglio comunale entro la fine del mandato”
Importante passo in avanti per il Piano strutturale, in vista dell’approvazione definitiva in consiglio comunale di Serevezza. Nei giorni scorsi, si è tenuta la seconda conferenza paesaggistica con la Regione e la Sovrintendenza per giungere all’approvazione definitiva di questo strumento di pianificazione territoriale. Un incontro finalizzato a verificare la messa a punto delle osservazioni richieste della commissione paesaggistica nella precedente riunione e che riguardano modifiche minimali.
“Siamo ormai in dirittura di arrivo – spiega Adamo Bernardi, assessore a edilizia e urbanistica – in quanto stiamo completando alcune piccole modifiche alle tavole, così come richiesto, e concludendo delle verifiche a carattere geologico, dopo di che potremo portare il Piano strutturale all’approvazione definitiva del consiglio comunale”.
Non un semplice adempimento nell’iter di predisposizione ma un passaggio determinante per il cammino di questo strumento urbanistico in quanto va a sbloccare tutta una serie di salvaguardie che erano fissate dalla legge regionale.
“Questo delicato passaggio permette adesso di proseguire con passo sicuro e spedito – aggiunge Bernardi – in quanto quelle salvaguardie previste dalla legge regionale andavano a congelare realizzazioni di opere sul patrimonio edilizio esistente così come nuove edificazioni, bloccando quegli interventi sino, appunto, all’approvazione del piano strutturale”.
Intanto, prosegue anche il cammino del piano operativo comunale, strumento più di dettaglio rispetto al piano strutturale che fornisce invece un quadro generale, e che si trova nella fase della verifica delle manifestazioni di interesse, da parte dell’ufficio urbanistica e dei tecnici incaricati.
“Si tratta di un altro importante tassello della pianificazione territoriale – conclude Bernardi – sul quale il lavoro proseguirà a gran ritmo in questi mesi, per cercare di giungere all’adozione da parte del consiglio comunale entro la fine del mandato amministrativo, ovvero nella prossima primavera”.