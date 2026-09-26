Viareggio protagonista al Monaco Yacht Show: la delegazione comunale incontra i colossi della nautica

La sindaca Grilli e l’assessore Meciani in visita agli stand dei grandi cantieri per sostenere la filiera e la cooperazione economica

Viareggio consolida la propria presenza internazionale al Monaco Yacht Show, uno dei più importanti appuntamenti mondiali dedicati alla nautica di lusso e ai superyacht. La sindaca, Sara Grilli, accompagnata dall’assessore con delega al turismo, Alessandro Meciani, ha partecipato alle giornate del Salone, incontrando imprenditori, cantieri, operatori del settore e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni internazionali e promuovere le eccellenze produttive della città.

Una presenza che conferma la volontà dell’amministrazione comunale di accompagnare e sostenere un comparto strategico per l’economia e l’occupazione del territorio, valorizzando non soltanto la qualità delle produzioni, ma l’intero sistema di competenze, professionalità e servizi che fa di Viareggio uno dei principali poli mondiali della nautica e, dal punto di vista turistico, una yachting destination d’eccezione.

“La partecipazione al Monaco Yacht Show – dichiara la sindaca, Sara Grilli – rappresenta per Viareggio un’importante occasione per consolidare la propria presenza internazionale e valorizzare non soltanto le singole eccellenze produttive, ma la forza di un intero territorio, nel quale grandi cantieri, piccole e medie imprese, artigianato specializzato, servizi e formazione costituiscono un sistema integrato”.

Nel corso della manifestazione, la delegazione comunale ha visitato gli stand di Azimut Benetti, Sanlorenzo, Overmarine Group, Rossinavi e Next, incontrando gli imprenditori e i rappresentanti delle aziende e visitando alcune delle unità esposte. Un’occasione per conoscere da vicino le ultime innovazioni tecnologiche e progettuali e confrontarsi sulle prospettive di un mercato nel quale la cantieristica viareggina continua a ricoprire un ruolo di primo piano, in particolare nel segmento dei grandi yacht.

Particolarmente significativa la presenza di Navigo, il centro servizi di riferimento della filiera nautica, il cui stand ha registrato oltre 200 incontri con imprese, operatori e interlocutori internazionali. Un vero e proprio punto di riferimento per il sistema Viareggio all’interno del Salone, capace di mettere in relazione aziende, istituzioni e mercato e di rappresentare la forza di una filiera che comprende costruzione, refit, servizi, formazione e competenze altamente specializzate.

“Viareggio è il luogo in cui nascono alcuni degli yacht più importanti del mondo – continua la sindaca – abbiamo un patrimonio straordinario di competenze, tradizione e innovazione che dobbiamo continuare a valorizzare e accompagnare sui mercati internazionali. La presenza congiunta del Comune, di Navigo e delle nostre imprese dimostra quanto sia importante fare sistema e presentarsi uniti nei contesti internazionali“.

Accanto agli appuntamenti dedicati alla nautica, la missione ha rappresentato un’importante occasione per consolidare i rapporti istituzionali tra Viareggio e Monaco. Nel corso delle giornate monegasche si è infatti svolto un incontro tra la delegazione del Comune di Viareggio e i rappresentanti del Principato, con il coinvolgimento della Chambre de Commerce Italienne Nice, Sophia Antipolis, Côte d’Azur. Al centro del confronto, le opportunità di collaborazione economica e istituzionale tra i territori, con particolare attenzione al rafforzamento delle relazioni tra i rispettivi sistemi turistici, imprenditoriali e nautici.

Tra le prospettive individuate figurano la programmazione di nuovi incontri B2B tra le imprese, lo sviluppo di progettualità comuni e la creazione di ulteriori occasioni di confronto e cooperazione. È stato inoltre approfondito il rapporto con le realtà e le fondazioni del Principato già coinvolte in iniziative realizzate a Viareggio, con l’obiettivo di dare continuità alle collaborazioni esistenti e sviluppare nuove opportunità di scambio e presenza reciproca.