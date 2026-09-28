A Pietrasanta raccolti 500 chili di rifiuti con l’iniziativa ‘Sea and Rivers’

Plastica, vetro, interi sacchi di spazzatura, scarti di carpenteria e anche un vecchio divano: sono i rifiuti scoperti e recuperati, sabato mattina (26 settembre), dai volontari che hanno partecipato all’iniziativa Sea and Rivers, promossa anche a Pietrasanta dall’associazione Plastic Free, con il patrocinio del Comune, in occasione della settimana del World Cleanup Day.

Da via Pisanica (zona impianto di atletica) a via Setteponti, raggiungendo la piccola entrata della Versiliana, i partecipanti hanno raccolto circa 500 chili di rifiuti abbandonati che, a fine mattinata, sono stati affidati a Ersu (azienda partner dell’iniziativa) per il corretto smaltimento.

Il cleanup, coordinato dalla referente comunale Simona Ginesi, si è rivelato anche una preziosa occasione di sensibilizzazione. Molti cittadini, infatti, si sono intrattenuti con i volontari per approfondire le buone pratiche di tutela ambientale, sotto la presenza costante delle pattuglie della Polizia Locale che hanno garantito un presidio visibile e capillare del territorio.

L’amministrazione comunale e l’assessorato all’ambiente ringraziano l’associazione Plastic Free e i volontari intervenuti che hanno dedicato il proprio tempo alla cura della città e ricordano, nell’occasione, l’importanza vitale di un corretto conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.