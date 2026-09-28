Viareggio, all’Accademia delle Muse iniziano i corsi di lingua russa

L’offerta formativa dell’Accademia delle Muse continua ad ampliarsi per la nuova stagione. La realtà culturale di via Rosmini a Viareggio per la formazione musicale e teatrale sul territorio, inaugura una significativa collaborazione dedicata alla cultura e all’istruzione russa.

A partire da settembre, la scuola ospiterà il Centro Didattico-Metodologico Nikolay Gogol, arricchendo la propria proposta con corsi di lingua e cultura russa tenuti dall’insegnante Ekaterina Trenkina. Le lezioni, in programma il giovedì e il sabato, introducono un elemento di forte respiro internazionale all’interno delle attività dell’Accademia, confermando la vocazione della struttura a considerare l’arte e la conoscenza come territori senza confini.

“Siamo felici di dare il benvenuto a Ekaterina Trenkina e di avviare questo percorso che unisce tradizioni diverse, offrendo un ulteriore vantaggio culturale ai nostri studenti e alla cittadinanza – dichiara Susanna Altemura, direttrice dell’Accademia delle Muse – Crediamo fermamente che la musica, il teatro e le lingue siano strumenti complementari di crescita e che l’apertura a nuovi orizzonti linguistici e culturali rappresenti un arricchimento fondamentale per la formazione dei ragazzi e di chiunque desideri ampliare i propri orizzonti”.