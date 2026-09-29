Il teatro come spazio di ascolto e di ricerca: in Versilia i nuovi corsi dell’attore Federico Barsanti 

Tornano a riaprirsi i battenti delle attività formative condotte da Federico Barsanti, attore, regista, autore e pedagogo teatrale che da oltre trent’anni guida il Piccolo Teatro Sperimentale in Versilia e non solo. La nuova stagione dei corsi, pensata per adulti, adolescenti e bambini non è come un ritorno alla routine didattica, ma un invito concreto ad esplorare il linguaggio della scena attraverso un approccio che metta al centro la persona, l’ascolto e la profondità dell’esperienza.

Per gli adulti: non solo recitazione, ma un viaggio interiore. “Se vuoi fare l’attore, prima o poi devi studiare seriamente: la voce, il corpo, il testo, la presenza, l’ascolto. La tecnica è indispensabile“, spiega Barsanti.

Tuttavia, il percorso rivolto agli adulti parte da una prospettiva più ampia e intima. Il teatro diventa lo strumento per far emergere i tanti aspetti che compongono l’identità di ciascuno, dando voce a quelle parti di sé che nella vita quotidiana restano spesso in ombra. Un’occasione per viaggiare oltre le distrazioni del presente e riscoprire possibilità inaspettate.

Per i bambini: lo spazio del silenzio e della sperimentazione. Nel lavoro con i più piccoli, l’attenzione si sposta sul rispetto del mondo interiore dell’infanzia. In un tempo in cui i bambini sono costantemente raggiunti da modelli ed aspettative esterne, il teatro offre uno spazio protetto e silenzioso in cui poter correre o stare fermi, inventare, travestirsi, ma soprattutto poter sbagliare. Uno spazio di ricerca in cui non si insegna a un bambino chi deve diventare, ma gli si offre il tempo necessario per cercare se stesso.

Per gli adolescenti: il teatro come rivoluzione dell’ascolto. Rivolgendosi ai ragazzi, spesso diffidenti verso una cultura percepita come lontana o noiosa, Barsanti propone il teatro come forma di autentica ribellione contro la superficialità e i cliché. Essere ridicoli o esagerati sulla scena, liberandosi dal timore del giudizio altrui, diventa il modo più sorprendente per far emergere la propria voce. Non si tratta di indossare una maschera per essere qualcun altro, ma di scoprire quante sfaccettature della propria personalità si possiedono ancora da conoscere.

Federico Barsanti