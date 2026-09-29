Manutenzioni straordinarie sulla linea ferroviaria: tre weekend di disagi sulla Genova-Roma

Importanti modifiche alla circolazione ferroviaria lungo la linea Tirrenica Genova-Pisa-Roma a causa di un articolato piano di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento delle infrastrutture programmato da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). I cantieri comportano la sospensione del traffico dei treni nel fine settimana del 3 e 4 ottobre nel tratto compreso tra Pisa e Massa Centro, e nei successivi weekend del 17-18 ottobre e dal 13 al 15 novembre nel segmento compreso tra le stazioni di Pisa e Pietrasanta.

Il piano dei lavori prenderà il via nel primo fine settimana di ottobre con una serie di cantieri concentrati nella tratta Viareggio-Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta. In tale contesto verranno eseguiti gli interventi di manutenzione straordinaria a un ponte ferroviario nel territorio comunale di Pietrasanta, l’innalzamento del secondo marciapiede della stazione di Pietrasanta per facilitare l’accesso ai convogli, le attività propedeutiche per il nuovo sottopasso della stazione di Viareggio e la sostituzione di alcuni deviatoi nell’impianto di Forte dei Marmi.

Le lavorazioni proseguiranno il 17 e 18 ottobre tra Pisa e Torre del Lago con manutenzioni straordinarie ai ponti della tratta, il rinnovo degli scambi a Pisa San Rossore e l’ulteriore avanzamento delle opere per il sottopasso viareggino, il cui cantiere principale vedrà un’ulteriore fase decisiva dal 13 al 15 novembre.

Pesanti i ripercussioni sul traffico ferroviario ad alta velocità, a lunga percorrenza e regionale. Per quanto riguarda la flotta Frecce, i convogli Frecciabianca e Frecciarossa sulla direttrice Roma-Genova via Civitavecchia subiranno limitazioni o cancellazioni a Pisa, con la completa soppressione della tratta Pisa-Genova. Stessa sorte per i Frecciargento e Frecciarossa che collegano Roma e Genova passando da Firenze Campo di Marte. Variazioni e lievi modifiche di percorso interesseranno i collegamenti anche nelle giornate a ridosso dei cantieri, nello specifico il 2, 5, 16 e 19 ottobre e il 12 e 16 novembre.

Rimodulazioni previste anche per i treni Intercity nelle relazioni Milano-Livorno/Grosseto, Sestri Levante-Napoli, Ventimiglia-Roma Termini e Torino Porta Nuova-Salerno nelle finestre dal 2 al 5 ottobre, dal 16 al 19 ottobre e dal 12 al 16 novembre, con possibili cambi di orario, instradamenti alternativi o cancellazioni parziali (quest’ultime previste anche per la tratta Milano-La Spezia tra il 12 e il 16 novembre). Per attutire i disagi sulla lunga percorrenza, Rfi predisporrà un servizio di autobus sostitutivi per specifici treni Intercity. Gli Intercity Notte collegati alla rotta Torino Porta Nuova-Salerno/Reggio Calabria Centrale modificheranno anch’essi orari e percorsi nei periodi 2-4 ottobre, 16-18 ottobre e 12-16 novembre.