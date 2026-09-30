Lido di Camaiore, via al potenziamento della fognatura bianca di via del Fortino

In partenza i lavori per il primo lotto del potenziamento idraulico in via del Fortino a Lido di Camaiore: un passo decisivo per l’efficientamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche, destinato a risolvere in maniera strutturale le criticità idrauliche che storicamente affliggono l’area.

L’opera si inserisce nel più ampio piano di messa in sicurezza idraulica del territorio comunale, che si affianca ai grandi interventi storici realizzati dal 1998 dopo l’alluvione e ne prosegue il percorso a fronte del cambiamento climatico e di eventi meteorologici sempre più frequenti ed estremi, con l’obiettivo di realizzare opere puntuali per alleggerire la pressione sui ricettori finali ed evitare fenomeni d’allagamento.

L’opera nasce dall’esigenza impellente di proteggere il quartiere e, in particolare, il comparto di piazza Lemmetti con il relativo parcheggio interrato. Durante i fenomeni meteorici ad alta intensità, infatti, l’attuale rete di fognatura bianca non riesce ad assorbire integralmente le portate affluenti provenienti dalle strade circostanti, provocando allagamenti e pesanti disagi alla circolazione e alle attività commerciali della zona.

L’intervento prevede la realizzazione del primo lotto funzionale lungo via del Fortino, per una lunghezza complessiva di circa 210 metri nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roma Capitale e l’incrocio con viale Cristoforo Colombo. Il completamento dell’infrastruttura avverrà poi attraverso lotti successivi, fino a raggiungere un’estensione di circa 320 metri e garantendo il collegamento diretto al collettore principale e all’impianto idrovoro di Villa Luporini.

Dal punto di vista tecnico, l’opera prevede l’installazione di un nuovo scatolare, posizionato sul lato nord di via del Fortino, che non sostituirà ma integrerà le due più piccole condotte esistenti che rimarranno pienamente operative. Al termine dei lavori, la sede stradale ospiterà quindi tre collettori paralleli interconnessi: una soluzione ingegneristica avanzata che consentirà di redistribuire i volumi d’acqua e sgravare la rete preesistente dai picchi di piena.

Grazie al nuovo sistema, sarà inoltre possibile procedere allo smantellamento definitivo della pompa di sollevamento provvisoria posizionata sulla passeggiata, eliminando un presidio temporaneo d’emergenza in favore di una soluzione duratura.

Dopo aver già effettuato i saggi propedeutici agli scavi, a partire da lunedì (5 ottobre) inizieranno i lavori veri e propri, che si svolgeranno mediante una cantierizzazione progressiva a tratti (direzione monti-mare) e conseguente interdizione al traffico 24 ore su 24, per contenere il più possibile i disagi alla cittadinanza. Il primo tratto interessato sarà quello via Roma Capitale, via Foscolo, per poi traslare il cantiere nei tratti via Foscolo, via Leopardi e, infine, via Leopardi e viale Colombo.

L’intervento si concluderà verosimilmente nel mese di dicembre, con la completa riasfaltatura di tutto il tratto interessato. L’investimento complessivo è pari a 300mila euro.