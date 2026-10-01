Caso Sforzi, Cgil contro le pressioni sulla scuola. Il senatore Parrini (Pd) contesta l’ipotesi di ispezione

Anche la Flc Cgil di Lucca interviene nella polemica sullo striscione Qui nessuno è straniero esposto all’istituto comprensivo Armando Sforzi di Piano di Conca. Dopo la denuncia del deputato e segretario del Pd toscano Emiliano Fossi sull’invio di ispettori scolastici (leggi), il sindacato prende posizione a difesa delle comunità scolastiche e dei dirigenti sottoposti a pressioni per rimuovere i messaggi di inclusione.

“Rimozione striscioni: è attacco alla Costituzione”: con queste parole esordisce il segretario generale Antonio Mercuri nell’annunciare sostegno alle scuole contro ingerenze politiche e intimidazioni. “Le nostre scuole sono il luogo dove si materializza ogni giorno il dettato costituzionale che sancisce la pari dignità sociale di ogni individuo, senza distinzione alcuna, grazie al principio non derogabile secondo cui la scuola è aperta a tutti. Il messaggio apparso in questi giorni sugli striscioni appesi in molte scuole, che riporta la frase ‘Qui nessuno è stranieroì, sintetizza pienamente il compito che la scuola della Repubblica garantisce nel solco della Costituzione. Oggi è solo grazie al lavoro di ciascuno degli elementi che compongono ogni comunità educante che la scuola promuove e produce le condizioni per favorire la coesione sociale“.

“La Flc Cgil di Lucca – prosegue Mercuri – denuncia senza indugio il clima di censura e i conseguenti tentativi di intimidazione nei confronti dei dirigenti scolastici affinché rimuovano quegli striscioni il cui contenuto è fortemente educativo, non semplicemente uno slogan, ma una dichiarazione d’amore verso la scuola e una fotografia perfetta della prima e più importante leva di integrazione e di emancipazione, il cui motore funziona a pieni giri solo nella tutela della libertà di insegnamento e nell’autonomia scolastica”.

Conclude Mercuri: “Sui diritti non si arretra, la Flc Cgil è al fianco di tutti i dirigenti scolastici e di tutte le scuole, difenderemo chiunque sarà fatto bersaglio di ingerenze politiche o intimidazioni. Il nostro appello è a non cedere, a difendere il carattere aperto e plurale della scuola mirabilmente descritto e garantito ad ogni individuo e, senza distinzioni, dall’articolo 34 della Costituzione“.