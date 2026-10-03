In 100 alla camminata ‘Women walk the walk’ fra Viareggio e Lido di Camaiore

Circa 100 persone hanno partecipato questa mattina (3 ottobre) alla camminata Women walk the talk, che si è svolta tra Viareggio e Lido di Camaiore. L’iniziativa, organizzata dall’azienda Usl Toscana nord ovest in contemporanea con analoghe manifestazioni a Massa, Lucca, Pisa e Livorno, aveva l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione dei tumori femminili e della promozione della salute, ma anche di ribadire con forza i valori della libertà, del rispetto e dei diritti delle donne.

La camminata è partita alle 9,30 da piazza Maria Luisa, a Viareggio, ha attraversato la Terrazza della Repubblica e si è conclusa davanti al pontile di Lido di Camaiore.

A dare il via all’iniziativa sono stati Duilio Francesconi, direttore della senologia dell’ospedale Versilia e vicesindaco di Viareggio, Manuela Folena, direttrice della Zona distretto Versilia, e Damiana Francesca, responsabile della Radiologia Senologica dell’ospedale Versilia.