Salute|
In 100 alla camminata ‘Women walk the walk’ fra Viareggio e Lido di Camaiore
Iniziativa per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione dei tumori femminili e della promozione della salute
Circa 100 persone hanno partecipato questa mattina (3 ottobre) alla camminata Women walk the talk, che si è svolta tra Viareggio e Lido di Camaiore. L’iniziativa, organizzata dall’azienda Usl Toscana nord ovest in contemporanea con analoghe manifestazioni a Massa, Lucca, Pisa e Livorno, aveva l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione dei tumori femminili e della promozione della salute, ma anche di ribadire con forza i valori della libertà, del rispetto e dei diritti delle donne.
La camminata è partita alle 9,30 da piazza Maria Luisa, a Viareggio, ha attraversato la Terrazza della Repubblica e si è conclusa davanti al pontile di Lido di Camaiore.
A dare il via all’iniziativa sono stati Duilio Francesconi, direttore della senologia dell’ospedale Versilia e vicesindaco di Viareggio, Manuela Folena, direttrice della Zona distretto Versilia, e Damiana Francesca, responsabile della Radiologia Senologica dell’ospedale Versilia.
“Per le donne di età compresa tra i 45 e i 74 anni lo screening è fondamentale – spiega la dottoressa Damiana Francesca – perché consente di individuare eventuali tumori della mammella in una fase molto precoce, aumentando significativamente le possibilità di cura. In Versilia, sei donne su dieci rispondono ai nostri inviti allo screening. Iniziative come quella di oggi servono a sensibilizzare non solo le donne, ma anche i loro familiari, affinché compiano questo importante gesto di attenzione verso la propria salute. Ad oggi non esiste infatti un vaccino che impedisca di ammalarsi di tumore al seno e la migliore forma di prevenzione resta l’adesione periodica ai controlli e ai programmi di screening”.