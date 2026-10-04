Alle Scuderie Granducali di Seravezza una serata dedicata alla lirica con ‘Napoli nel cuore’

Ci sono città che si raccontano attraverso i monumenti. Altre attraverso la storia e altre ancora attraverso le voci della propria gente. Napoli appartiene certamente a quest’ultima categoria. Una città di contrasti, dove la gioia convive con la malinconia, l’ironia con la tragedia e l’amore con la nostalgia. A Seravezza c’è un teatro che da pochi anni ospita i più grandi nomi della lirica mondiale. È da questa ricchezza umana e musicale che nasce Napoli nel Cuore. Si tratta dello spettacolo in programma sabato (10 ottobre) alle 21 al teatro delle Scuderie Granducali di Seravezza (viale Leonetto Amadei 124).

Un evento promosso dal Circolo Versiliese Amici della Lirica Giacomo Puccini e dalla sua presidente Anna Barsi, con il sostegno del Comune di Seravezza, della Fondazione Terre Medicee e della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana. L’appuntamento si propone come qualcosa di più di una semplice serata musicale. Scopo principale diffondere e far conoscere la musica lirica. Si tratta di un racconto teatrale delle molte anime della città partenopea nel quale le canzoni napoletane diventano storie, sentimenti e personaggi. Sul palco il soprano Sara Borrelli e il tenore Mario Greco, accompagnati al pianoforte da Petr Yanchuk e al violoncello da Arion Daci. La voce narrante di Luca Barsottelli guiderà il pubblico tra le diverse atmosfere dello spettacolo. Parteciperà inoltre il baritono Sergio Bologna, in un momento dedicato al suo percorso artistico. Una Napoli tutta da scoprire attraverso le sue canzoni. Il programma attraversa alcune delle pagine più amate della tradizione partenopea, ma senza limitarsi a una successione di brani. La narrazione accompagna gli interpreti e il pubblico dentro tre mondi. Nello specifico la strada, con la vitalità e la fierezza dello Scugnizzo. Ma anche i salotti e i teatri della Belle Époque, dove prende forma la Sciantosa romantica. Ed infine una Napoli colta, letteraria, legata alla poesia e alla canzone d’autore. Le diverse figure si incontrano in un percorso fatto di amore, timidezza, gelosia, lontananza e memoria. Alcuni passaggi resteranno una sorpresa per gli spettatori.

A interpretare lo Scugnizzo sarà Mario Greco. Un tenore napoletano che in questo personaggio ritrova anche una parte della propria storia. Lui stesso è nato nel rione Sanità. Un quartiere con un’identità fortissima, dove impari a conoscere la vita, le persone, le difficoltà, ma anche la solidarietà e la capacità di sorridere. Quindi lui che in questo spettacolo interpreta lo Scugnizzo, in fondo, uno scugnizzo lo è davvero. Lui stesso si considera un vero napoletano, uno scugnizzo. È una cosa che porta dentro con grande orgoglio. La musica viene vista come teatro dei sentimenti. Lo Scugnizzo non è soltanto una figura spavalda e vivace. Dietro l’energia della strada si nasconde un cuore capace di grandi slanci e di improvvisa fragilità.

La Sciantosa, interpretata da Sara Borrelli, porta invece in scena l’eleganza della Belle Époque. Ma anche la nostalgia di un amore che il successo e il tempo non hanno cancellato. Il loro incontro dà vita a un dialogo di sentimenti, nel quale le canzoni diventano parte integrante della narrazione. La musica napoletana nasce spesso da storie e personaggi. Se ci si limita a cantare le canzoni senza raccontarne il significato, si rischia di perdere una parte importante della loro bellezza. In questo spettacolo la narrazione accompagna il pubblico e lo aiuta a entrare nelle atmosfere di ogni brano.

Ci saranno momenti di grande intensità. Ma anche situazioni più leggere. Una parte del fascino della serata sarà proprio la scoperta di ciò che accade sul palcoscenico. La serata vedrà la partecipazione del baritono Sergio Bologna, interprete con una carriera trentennale. La sua presenza arricchirà il percorso musicale dello spettacolo, portando sul palco una lunga esperienza artistica e un repertorio che dialoga con la tradizione della canzone napoletana. Condividere il palcoscenico con un artista che vanta un percorso così lungo, è un’occasione importante. Perché la musica è anche incontro tra generazioni ed esperienze differenti. Avere accanto un artista con una carriera così lunga significa condividere il palcoscenico con qualcuno che ha dedicato una parte importante della propria vita a questa professione. La serata sarà anche un momento di incontro attraverso la musica.

Nato a Napoli, diplomato in pianoforte e laureato in canto lirico al Conservatorio San Pietro a Majella, Mario Greco ha maturato esperienze in importanti teatri italiani e internazionali. Tra cui il teatro di San Carlo di Napoli, il teatro Regio di Torino, il teatro Comunale di Bologna e il teatro Nazionale dell’Opera di Tirana. Nel suo percorso figurano riconoscimenti come il Premio Giuseppe Di Stefano, il Premio Capri Opera Festival e il Premio E. De Curtis. Recentemente ha ricevuto il Premio Speciale Enrico Caruso nell’ambito del premio internazionale Enrico Caruso Le radici della voce. Tra i prossimi impegni, la Nona Sinfonia di Beethoven. Nella quale sarà tenore solista in occasione del sessantesimo anniversario dell’alluvione di Firenze. O anche il ruolo di Rinuccio nel Gianni Schicchi di Puccini a Rieti. Questo concerto, diverso da una produzione operistica, è una grande opportunità per incontrare il pubblico e condividere la bellezza della musica. A tenere insieme le diverse tappe del racconto sarà Luca Barsottelli, con la sua voce narrante, che accompagnerà il pubblico tra atmosfere, personaggi e passaggi della storia.

Il tessuto musicale sarà affidato a Petr Yanchuk al pianoforte e ad Arion Daci al violoncello. Due presenze che sosterranno le voci e contribuiranno a creare il dialogo tra parola e musica. Il viaggio si concluderà con un abbraccio simbolico tra i protagonisti. Dopo aver attraversato la strada, i salotti della Belle Époque e la Napoli dei poeti, lo spettacolo riunirà le diverse anime della città in un finale corale. Il tutto affidato a Torna a Surriento e al tradizionale bis ‘O sole mio.