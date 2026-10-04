Galilei-Artiglio, i sindacati chiedono di sospendere il nuovo orario delle lezioni

Scoppia la polemica all’istituto Galilei-Artiglio di Viareggio per la nuova scansione oraria introdotta dal dirigente scolastico, in vigore da lunedì (5 ottobre). Il provvedimento fissa l’uscita alle 14,20 nelle giornate con sette ore di lezione. A contestarlo sono il Cobas scuola (Comitati di base della scuola) di Lucca e la Flc Cgil (Federazione lavoratori della conoscenza), che parlano di decisione assunta in modo unilaterale e senza motivazione formale.

Secondo i sindacati la novità crea problemi soprattutto ai tanti studenti pendolari, che devono fare i conti con gli orari dei mezzi di trasporto. Il dirigente, inoltre, non avrebbe tenuto conto delle proteste della Rsu d’istituto (Rappresentanza sindacale unitaria), che ha chiesto di sospendere la nuova scansione e di rispettare le prerogative degli organi collegiali.

“Il decreto legislativo 165 del 2001, all’articolo 25 comma 2, attribuisce al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, coordinamento e organizzazione dell’attività scolastica – sottolineano Rino Capasso, dell’esecutivo provinciale Cobas scuola Lucca, e Antonio Mercuri, segretario provinciale Flc Cgil – ma stabilisce espressamente che tali poteri vadano esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici”.

I due sindacalisti ricordano poi quanto prevede il decreto legislativo 297 del 1994. “All’articolo 7 comma 2 lettera b – spiegano – si dice che il Collegio dei docenti approva le proposte per la formulazione dell’orario delle lezioni, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’istituto. All’articolo 10 comma 4 si attribuisce a quest’ultimo la competenza sui criteri generali per l’adattamento dell’orario alle condizioni ambientali”.

Sulla riduzione oraria, aggiungono, la normativa contrattuale e le circolari ministeriali distinguono due casi. “Se la riduzione è dovuta a motivi didattici – precisano Capasso e Mercuri – è deliberata dal Collegio dei docenti e c’è l’obbligo di recupero. Se invece dipende da motivi extra didattici, come gli orari dei mezzi di trasporto, la delibera spetta al Consiglio d’istituto e, entro determinati limiti, non comporta alcun recupero”.

I sindacati sottolineano che la precedente scansione oraria aveva seguito l’iter previsto. “Era stata recepita dagli articoli 100 e 101 del Regolamento d’istituto – ricordano – e dalle delibere del Collegio dei docenti, relativa all’unità oraria di 60 minuti, e del Consiglio d’istituto, relativa alla riduzione delle ultime ore. Entrambe erano state approvate all’unanimità”.

Diverso, a loro dire, il percorso della novità. “La nuova scansione è stata decisa unilateralmente dal dirigente – affermano – senza alcuna deliberazione degli organi collegiali competenti e in violazione dello stesso Regolamento d’istituto”.

Per Capasso e Mercuri la prassi è illegittima e ancora più grave perché il dirigente è appena arrivato. “A nostro parere – osservano – un nuovo dirigente dovrebbe prima conoscere la scuola e ascoltarne le diverse componenti, tra cui anche le Rsu elette. Solo dopo dovrebbe proporre eventuali modifiche, sempre nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali. La scuola non è un’azienda, ma una comunità educante e democratica”.