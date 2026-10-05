Addio Roy, anima di Massaciuccoli

E’ morto nel suo letto, poco più di un giorno dopo essere stato dimesso dal Pronto soccors o, dove era arrivato con dolori al petto e formicolio alle mani. E’ morto nella notte tra sabato e domenica quindi, Roy Lipparelli, 63 anni tra pochi giorni, che con la sorella Katy, alla morte del padre, aveva rilevato l’attività Le Rotonde di Massaciuccoli.

Oggi l’azienda Usl Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia, conferma che Lipparelli si è presentato nella giornata di venerdì al Pronto soccorso dell’ospedale Versilia e spiega che è stato sottoposto a vari accertamenti clinici e strumentali, appropriati per il disturbo riferito, al termine dei quali è stato dimesso.