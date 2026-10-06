A Pietrasanta torna ‘Incontri e Culture’, il corso di lingua e cultura italiana rivolto ai cittadini stranieri

L’assessora Gliori: “Un’esperienza che ha dimostrato di rispondere a un bisogno reale e che mette al centro le persone e la loro indipendenza”

La prima edizione, lo scorso autunno, ha raccolto un forte apprezzamento, testimoniato dalle 43 adesioni di uomini, donne, ragazzi e ragazze provenienti dai quattro continenti. Ora Incontri di culture, il corso di lingua e cultura italiana rivolto ai cittadini stranieri residenti a Pietrasanta, è pronto a ripartire, promosso dall’assessorato al sociale del Comune in collaborazione con la cooperativa Crea: presentazione e test d’ingresso sono in programma giovedì (8 ottobre), dalle 15,30 alle 17,30, al palazzo municipale di piazza Matteotti.

L’obiettivo resta favorire l’autonomia comunicativa, la conoscenza dei servizi e una maggiore partecipazione alla vita della comunità: “Superare le barriere linguistiche, comprendere le informazioni e le opportunità a disposizione – ricorda l’assessora al sociale, Tatiana Gliori – significa affrontare con maggiore libertà e consapevolezza le proprie esigenze, orientarsi sul territorio e partecipare pienamente alla vita di comunità. Per questo abbiamo scelto di riproporre Incontri di culture, dando continuità a un’esperienza che ha dimostrato di rispondere a un bisogno reale e che mette al centro le persone, la loro indipendenza e la possibilità di costruire relazioni più solide con la comunità”.