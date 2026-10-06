A Pietrasanta torna ‘Incontri e Culture’, il corso di lingua e cultura italiana rivolto ai cittadini stranieri
L’assessora Gliori: “Un’esperienza che ha dimostrato di rispondere a un bisogno reale e che mette al centro le persone e la loro indipendenza”
La prima edizione, lo scorso autunno, ha raccolto un forte apprezzamento, testimoniato dalle 43 adesioni di uomini, donne, ragazzi e ragazze provenienti dai quattro continenti. Ora Incontri di culture, il corso di lingua e cultura italiana rivolto ai cittadini stranieri residenti a Pietrasanta, è pronto a ripartire, promosso dall’assessorato al sociale del Comune in collaborazione con la cooperativa Crea: presentazione e test d’ingresso sono in programma giovedì (8 ottobre), dalle 15,30 alle 17,30, al palazzo municipale di piazza Matteotti.
L’obiettivo resta favorire l’autonomia comunicativa, la conoscenza dei servizi e una maggiore partecipazione alla vita della comunità: “Superare le barriere linguistiche, comprendere le informazioni e le opportunità a disposizione – ricorda l’assessora al sociale, Tatiana Gliori – significa affrontare con maggiore libertà e consapevolezza le proprie esigenze, orientarsi sul territorio e partecipare pienamente alla vita di comunità. Per questo abbiamo scelto di riproporre Incontri di culture, dando continuità a un’esperienza che ha dimostrato di rispondere a un bisogno reale e che mette al centro le persone, la loro indipendenza e la possibilità di costruire relazioni più solide con la comunità”.
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata direttamente il giorno dell’apertura oppure contattando il Centro Servizi per cittadini stranieri della cooperativa Crea, all’indirizzo centroservizi.coopcrea@gmail.com o al numero 340 834 2047. Le lezioni si terranno in orario pomeridiano nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì, tenuti da un’insegnante esperta di italiano; il percorso, valido anche come preparazione agli esami Cilis A2 Integrazione e B1 cittadinanza, si concluderà nel mese di dicembre. L’iniziativa è finanziata con le risorse del Fondo Povertà assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.