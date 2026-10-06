Al Principino di Viareggio la prima edizione del ‘Diversamente Film Festival’

Ideato dal regista Lorenzo Simonini, direttore artistico, e organizzato da K-Antares Aps dà spazio ai temi di identità, disabilità e relazioni

Oltre 3mila opere candidate da tutto il mondo per la prima edizione del Diversamente Film Festival, in programma domenica (11 ottobre) al Principino di Viareggio. Una giornata di cinema dedicata al racconto delle differenze e alla valorizzazione dell’inclusione, con proiezioni e premiazioni delle opere finaliste delle sezioni italiana e internazionale.

Ideato dal regista Lorenzo Simonini, direttore artistico, e organizzato da K-Antares Aps, presieduta da Karen Del Greco, il festival nasce con l’obiettivo di dare spazio a opere capaci di affrontare attraverso il linguaggio cinematografico i temi della disabilità, dell’identità, delle relazioni e della partecipazione, favorendo una rappresentazione più autentica e plurale delle persone.

“È un festival che sceglie la cultura e il cinema per parlare di inclusione in modo nuovo, accessibile e autentico – dichiara l’assessora alla cultura Cristina Manetti –. Il successo di questa prima edizione, con oltre 3mila opere arrivate da tutto il mondo e una partecipazione internazionale così forte, dimostra quanto sia diffuso il bisogno di raccontare questi temi con linguaggi diversi, dando voce soprattutto alle persone che l’inclusione la vivono ogni giorno. Come Regione siamo molto contenti di essere al fianco di un progetto che mette al centro le persone, le loro storie e il valore delle differenze”.

La manifestazione propone cortometraggi, documentari e film di animazione, articolati nelle selezioni italiana e internazionale. La mattina sarà dedicata alle opere internazionali, mentre nel pomeriggio saranno proiettati e premiati i lavori della sezione italiana.

Accanto alle opere in concorso saranno assegnati anche tre premi speciali dedicati al benessere, al cinema e all’inclusione. La giuria, presieduta da Dino Angelaccio, esperto di accessibilità universale del ministero per le disabilità, riunisce professionalità ed esperienze provenienti dal mondo della cultura, del cinema, della musica e della progettazione inclusiva.

Il Diversamente Film Festival nasce dall’esperienza di K-Antares Aps, associazione attiva dal 2013 nella realizzazione di percorsi artistici ed educativi inclusivi attraverso musica, recitazione e linguaggio audiovisivo.