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Versilia
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Il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Viareggio ricevuto dal sindaco di Seravezza Alessandrini

6 ottobre 2026 | 12:59
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di Redazione

Redazione

Il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Viareggio ricevuto dal sindaco di Seravezza Alessandrini

Incontro istituzionale per il Capitano Francesco Restaini: un’occasione di benvenuto e di confronto sul territorio

Il sindaco Lorenzo Alessandrini ha ricevuto stamani (martedì 6 ottobre) il capitano Francesco Restaini, nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Viareggio.

Un breve e cordiale incontro per dare il benvenuto al nuovo comandante, a nome dell’amministrazione comunale e della comunità.

La visita è stata occasione anche per scambiare qualche parola sul territorio, alla presenza dei comandanti delle stazioni di Seravezza Giovanni Avallone e di Querceta Alberto Poletti. Presente all’incontro anche l’assessore al sociale Stefano Pellegrini.

Visita Capitano Restaini