Il benvenuto|
Versilia/
Il nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Viareggio ricevuto dal sindaco di Seravezza Alessandrini
6 ottobre 2026 | 12:59
Incontro istituzionale per il Capitano Francesco Restaini: un’occasione di benvenuto e di confronto sul territorio
Il sindaco Lorenzo Alessandrini ha ricevuto stamani (martedì 6 ottobre) il capitano Francesco Restaini, nuovo comandante della compagnia dei carabinieri di Viareggio.
Un breve e cordiale incontro per dare il benvenuto al nuovo comandante, a nome dell’amministrazione comunale e della comunità.
La visita è stata occasione anche per scambiare qualche parola sul territorio, alla presenza dei comandanti delle stazioni di Seravezza Giovanni Avallone e di Querceta Alberto Poletti. Presente all’incontro anche l’assessore al sociale Stefano Pellegrini.