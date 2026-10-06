Seravezza, alle Scuderie Granducali approda la mostra ‘Giorni Vissuti’ di Luigi Quarta

Sarà visitabile fino a domenica 18 ottobre, con ingresso libero, la mostra Giorni vissuti del pittore Luigi Quarta, allestita alle Scuderie Granducali a Seravezza. Si tratta del primo di quattro appuntamenti artistici della rassegna Immaginaria, curata da Francesco Mutti e promossa in collaborazione con la Fondazione Terre Medicee e il patrocinio del Comune.

L’obiettivo è di sondare, di volta in volta, un differente aspetto del fare arte attraverso quattro autori italiani e tecniche diverse quali pittura, fotografia e disegno. Si parte appunto dalla pittura con questa originale esposizione del pittore leccese.

“Il progetto dell’esposizione Giorni vissuti – spiega il curatore Francesco Mutti – nasce quasi per caso, a seguito della riscoperta di un’opera specifica nell’atelier dell’artista pugliese Luigi Quarta. Si tratta di un lavoro omonimo del 2012 e di grandi dimensioni (ben 170 x 150 centimetri) che racchiude in sé gran parte del pensiero dell’autore fino a quel momento, al pari di alcune spinte al cambiamento che hanno poi contraddistinto la sua produzione successiva, almeno fino ai nostri giorni. È altresì fondamentale ricordare che, dell’attuale esposizione, tale lavoro non ne rappresenta che lo stimolo iniziale: più in profondità, a partire proprio da quello, la selezione operata sia a livello fisico che spirituale – e certo nella totalità della sua attività più recente – desidera tanto illustrarne il processo creativo, le intenzioni, i risultati ottenuti quanto evidenziare quella nuova maturità analitica che il suo fare arte porta in dote e che, paradossalmente, sembra non trovare al momento in Italia che pochissimi altri interpreti”.

Particolarmente originali la tecnica e i materiali di Luigi Quarta, sperimentati e approfonditi nel corso degli anni, con una commistione di tecniche pittoriche e scultoree che si uniscono alle affascinanti pratiche popolari del ricamo e del rammendo. L’artista leccese, ma ormai livornese di adozione, ha all’attivo numerose esposizioni delle sue opere, con personali in diverse città.