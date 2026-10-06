Il piacere della lettura|
Seravezza, nuova edizione del Club del Libro per giovanissimi alla Biblioteca comunale Sirio Giannini
Primi incontri da mercoledì (7 ottobre) per ragazzi dagli 8 agli 11 anni: un appuntamento mensile gratuito guidato da Mariele Galavotti
Torna la nuova edizione del Club del libro per ragazzi dagli 8 agli 11 anni. Il primo appuntamento è in programma domani (mercoledì 7 ottobre) alle 17.
Una versione, che si affianca al Club del libro tenuto da Silvana Coci e frequentato da adulti, per appassionare anche i più giovani (delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria) alla lettura.
La nuova edizione del Club del libro per ragazzi sarà guidata ancora una volta da Mariele Galavotti, con la sua capacità di appassionare i più giovani al piacere della lettura.
Un percorso a cadenza mensile, con la scelta di volta in volta di un libro da leggere a casa, per poi ritrovarsi e parlarne assieme al gruppo.
La partecipazione è libera e gratuita. Per informazioni contattare il numero 0584.757770/1 o scrivere una email a biblioteca@comune.seravezza.lucca.it.