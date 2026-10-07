I Trekking dell’artigianato passano da Seravezza e dal suo palazzo Mediceo

Una passeggiata alla scoperta del borgo di Seravezza, del suo palazzo Mediceo (Patrimonio Unesco) e dell’artigianato locale. È quello che propone la nuova tappa dei Trekking dell’artigianato, ideati e realizzati Artex, centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana, in collaborazione con Unicoop Firenze, nell’ambito del progetto Officina creativa lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze e in collaborazione con Cna Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, con il supporto tecnico di Untracked. Il progetto è riservato ai soci Unicoop Firenze.

Il 10 ottobre l’appuntamento Fatto a mano, Alfabeto artigiano (alle 9,30, ritrovo in viale Leonetto Amadei, 230), porterà alla visita al palazzo Mediceo in occasione di Alfabeto Artigiano, la mostra dedicata all’artigianato artistico, all’arte e al design della Versilia. Sarà l’occasione per ascoltare Sabrina Mattei, fondatrice e direttrice creativa di Borgo Solaio, che illustrerà la sua attività nell’ambito della moda e del design.

“Siamo onorati di ospitare, nell’ambito di Alfabeto Artigiano, questa interessante tappa dei Trekking dell’Artigianato. Ringrazio i promotori in quanto l’iniziativa rappresenta un’interessante occasione per far conoscere il nostro territorio con le sue numerose potenzialità. Abbiamo il dovere e il piacere di tramandare la conoscenza della nostra storia, di questo affascinante territorio e della creatività di molti artigiani. Desidero ringraziare Artex con i diversi partner che rendono possibile questo progetto”, afferma Michele Silicani, assessore a sviluppo e attività produttive del Comune di Seravezza.

Ogni Trekking dell’artigianato prevede un percorso che permette di visitare il patrimonio paesaggistico, naturalistico, artistico, architettonico e culturale del territorio toscano e una bottega artigiana per vedere dal vivo le tecniche di produzione e incontrare di persona i maestri.