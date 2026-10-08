Il ricordo|
A Seravezza il ricordo di Vasco Zappelli a 55 anni dal suo assassinio
Il sindacalista, segretario della Fillea Cgil, morì nel tentativo di sventare una rapina. Proposta l’intitolazione di una strada
Il 12 ottobre ricorre il 55esimo anniversario dell’uccisione di Vasco Zappelli, segretario della Fillea, che fu assassinato a Seravezza nel tentativo di sventare una rapina all’allora Cassa Di Risparmio di Firenze.
La Fillea Cgil di Lucca intende ricordarne la memoria e invita la cittadinanza a partecipare ad una commemorazione la mattina stessa, alle 10,30, nelle vicinanze dello monumento a lui dedicato, dinanzi alla Pro Loco di Seravezza.
Oltre ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche locali e dei vertici provinciali della Cgil, saranno presenti anche Sauro Mattei, poeta cavatore autore di due libri sullo Zappelli, ed il figlio Riccardo.
“Zappelli è una figura che non deve essere dimenticata – spiega il segretario generale della Fillea Cgil di Lucca, Michele Mattei – Questi momenti servono a conservare in noi il ricordo di un uomo che per il settore ha fatto moltissimo. A lui si devono i primi contratti provinciali del settore lapideo, noti per alcuni istituti contrattuali fondamentali come la quattordicesima mensilità e l’integrazione salariale per pioggia. Oltre a questo, ovviamente, l’enorme bontà d’animo che per gli altri ha sacrificato anche la sua stessa vita. Chiederemo al sindaco e all’amministrazione locale di intitolargli una via”.