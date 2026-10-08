A Seravezza il ricordo di Vasco Zappelli a 55 anni dal suo assassinio

Oltre ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche locali e dei vertici provinciali della Cgil, saranno presenti anche Sauro Mattei, poeta cavatore autore di due libri sullo Zappelli, ed il figlio Riccardo.

“Zappelli è una figura che non deve essere dimenticata – spiega il segretario generale della Fillea Cgil di Lucca, Michele Mattei – Questi momenti servono a conservare in noi il ricordo di un uomo che per il settore ha fatto moltissimo. A lui si devono i primi contratti provinciali del settore lapideo, noti per alcuni istituti contrattuali fondamentali come la quattordicesima mensilità e l’integrazione salariale per pioggia. Oltre a questo, ovviamente, l’enorme bontà d’animo che per gli altri ha sacrificato anche la sua stessa vita. Chiederemo al sindaco e all’amministrazione locale di intitolargli una via”.