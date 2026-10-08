Innovation Hub, Zucconi, Dondolini e Tofanelli (FdI): “Viareggio investe sul futuro della nautica”

“Esprimiamo apprezzamento per l’accordo quadro siglato tra Comune di Viareggio, Scuola Superiore Sant’Anna, Università di Pisa e Navigo per la realizzazione dell’Innovation Hub dedicato all’economia del mare. È una scelta lungimirante, che mette insieme istituzioni, università, ricerca e imprese per rafforzare uno dei settori più importanti e identitari del territorio“. Lo dichiarano l’onorevole FdI Riccardo Zucconi, il segretario comunale di Fratelli d’Italia Marco Dondolini e il consigliere comunale FdI Carlalberto Tofanelli, commentando l’intesa per la valorizzazione dell’edificio oggi in disuso di via Matteotti.

“Particolarmente significativa – prosguono – è la decisione di recuperare e restituire alla città uno spazio oggi inutilizzato, trasformandolo in un luogo dedicato alla formazione, alla ricerca e all’innovazione. È un intervento che può produrre rigenerazione urbana e nuove opportunità di lavoro qualificato, dando nuova vita a un immobile e, allo stesso tempo, creando le condizioni per attrarre competenze, investimenti e nuove imprese“.