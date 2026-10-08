Nuovi servizi igienici automatizzati a Fiumetto: il Comune di Pietrasanta investe 100mila euro

Partiranno lunedì (12 ottobre) a Fiumetto i lavori per realizzare la base di appoggio e gli allacci alla rete elettrica, idrica e fognaria dei nuovi servizi igienici automatizzati che andranno a sostituire quelli presenti nella zona del Ponte del Principe. Strutture che garantiscono “uno standard elevato di igiene, accessibilità e sicurezza – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Matteo Marcucci – grazie all’apertura e chiusura automatica della porta, a una fruibilità 24 su 24, 7 giorni su 7, per tutta l’utenza e a sanificazioni programmate dopo ogni utilizzo”.

I nuovi servizi, progettati per la massima autonomia d’uso, si collocheranno in una sede diversa rispetto a quella attuale: all’interno dell’area giochi di Fiumetto, delimitati da una siepe di mitigazione nel rispetto sia degli spazi del mercato settimanale, sia delle prescrizioni paesaggistiche vigenti in zona.

All’inizio (una decina di giorni, salvo meteo avverso) le lavorazioni interesseranno la sede stradale di viale Apua; da lunedì e per la durata di questa fase di cantiere, infatti, il Comando di polizia locale ha disposto il divieto di sosta con rimozione forzata sia in via Battisti, per circa 10 metri dall’intersezione con viale Apua, sia sullo stesso viale, per 15 metri a monte del medesimo incrocio lato Viareggio e, sul lato opposto, dall’attraversamento pedonale a mare verso monte. Istituito anche il senso unico alternato, regolato da semaforo o movieri.

“Appena conclusa questa fase iniziale e liberata la sede stradale – annuncia Marcucci – partiremo con l’asfaltatura di viale Apua, dalla rotatoria di Folon a viale Roma. Sappiamo che i cittadini la reclamano da tempo e giustamente ma, per evitare di disperdere tempo e denaro, abbiamo dovuto aspettare la chiusura di tutte le lavorazioni in atto da parte dei gestori dei sottoservizi, verificando poi con i vari enti che non ce ne fossero altre programmate nel breve termine. Lo stesso faremo con queste ultime, per gli allacci dei nuovi bagni pubblici, poi potremo finalmente procedere, senza sprechi o sovrapposizioni”.