A Piano di Mommio il presidio per la Palestina promosso dal Coordinamento della Versilia

“A Piano di Mommio, in via dei Ghivizzani, il 6 ottobre 2025 – ripercorrono i promotori – sono iniziati i lavori per un campo fotovoltaico a terra, realizzato su un terreno agricolo privato il cui diritto di superficie è stato ceduto alla società Sunprime Solar Belt. L’autorizzazione è stata concessa attraverso una Procedura abilitativa semplificata (Pas), prevista dal D.Lgs. 28/2011. L’energia prodotta dall’impianto sarà immessa in rete. I residenti della zona hanno sollevato diverse criticità legate all’intervento e si sono costituiti in Comitato. In questo contesto siamo stati coinvolti anche noi, in relazione alla presenza di capitali israeliani nella struttura societaria e finanziaria collegata al progetto”.