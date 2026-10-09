L'iniziativa|
A Piano di Mommio il presidio per la Palestina promosso dal Coordinamento della Versilia
L’obiettivo è portare alla luce la richiesta di azioni a sostegno del popolo palestinese e richiamare l’attenzione sulla vicenda dell’impianto fotovoltaico
Il Coordinamento Versilia per la Palestina si mobilita per Gaza: il 10 ottobre, alle 10, il presidio a Piano di Mommio ( via dei Ghivizzani, angolo via Calagrande). Evento organizzato in occasione della giornata di mobilitazione internazionale per la Palestina. L’obiettivo è portare anche sul territorio versiliese la richiesta di azioni concrete a sostegno del popolo palestinese e richiamare l’attenzione sulla vicenda dell’impianto fotovoltaico di via dei Ghivizzani.
“A Piano di Mommio, in via dei Ghivizzani, il 6 ottobre 2025 – ripercorrono i promotori – sono iniziati i lavori per un campo fotovoltaico a terra, realizzato su un terreno agricolo privato il cui diritto di superficie è stato ceduto alla società Sunprime Solar Belt. L’autorizzazione è stata concessa attraverso una Procedura abilitativa semplificata (Pas), prevista dal D.Lgs. 28/2011. L’energia prodotta dall’impianto sarà immessa in rete. I residenti della zona hanno sollevato diverse criticità legate all’intervento e si sono costituiti in Comitato. In questo contesto siamo stati coinvolti anche noi, in relazione alla presenza di capitali israeliani nella struttura societaria e finanziaria collegata al progetto”.
“Secondo la nostra ricostruzione, attraverso la catena societaria Sunprime Solar Belt – Sunprime MT – Sunprime Holdings – NoFar Energy – Noy Fund, nell’operazione sarebbero coinvolti soggetti finanziari israeliani. Il presidio – spiegano – vuole tenere insieme questioni che riguardano direttamente il nostro territorio: la necessità di sviluppare le energie rinnovabili, la tutela del suolo agricolo e dell’ambiente, l’ascolto delle persone che vivono nelle aree interessate, la necessità che gli investimenti producano anche un ritorno per le comunità locali e la verifica della provenienza dei capitali che finanziano queste opere. La transizione energetica deve avvenire nel rispetto del territorio e delle comunità e non può prescindere dalla responsabilità rispetto ai diritti umani e al diritto internazionale“.
“Durante il presidio verrà chiesto all’amministrazione comunale di Massarosa, pur nei limiti delle competenze previste dalla procedura autorizzativa, di attivarsi presso i livelli istituzionali competenti. In particolare, viene chiesto di favorire la creazione di una rete tra i Comuni interessati da situazioni analoghe, affinché le amministrazioni possano affrontare insieme un fenomeno che non riguarda soltanto Massarosa, e di portare la questione all’attenzione della Regione Toscana, chiedendo verifiche sulla provenienza dei capitali coinvolti nei progetti e sugli eventuali collegamenti con attività nei territori palestinesi occupati“.