Fermarono la fuga pericolosa in auto, polizia locale premiata a Bologna

A ritirare il premio, ieri pomeriggio, sono stati il comandante Andrea D’Uva e gli agenti Stefano Cipollini e Lorenzo Strenta. Il comitato tecnico scientifico ha individuato l’operazione tra quelle meritevoli dei 47 encomi pubblici assegnati per le attività di sicurezza e polizia giudiziaria. Il riconoscimento è stato attribuito sia ai singoli operatori sia al comando. L’intervento risale al 14 gennaio 2026, quando, a seguito di una specifica segnalazione diramata dal commissariato di polizia, gli agenti della polizia locale si erano attivati nella ricerca di un veicolo sospetto, il cui conducente era già sospettato di reati di danneggiamento. Individuato sul viale Italico, l’uomo non aveva rispettato l’alt e si era dato alla fuga in direzione nord, procedendo a velocità elevata, percorrendo tratti contromano e invadendo marciapiedi e zone a traffico limitato. La fuga si era conclusa nel territorio comunale di Pietrasanta, dove il conducente era stato fermato e arrestato.