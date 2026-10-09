forte dei marmi|
Fermarono la fuga pericolosa in auto, polizia locale premiata a Bologna
A ritirare il premio, ieri pomeriggio, sono stati il comandante Andrea D’Uva e gli agenti Stefano Cipollini e Lorenzo Strenta
Il comando di polizia locale di Forte dei Marmi, nell’ambito di Expol 2026 a Bologna, ha ricevuto un encomio solenne con attestazione di pubblica benemerenza per l’intervento che, il 14 gennaio scorso, ha portato all’arresto di un uomo alla guida di un veicolo resosi responsabile di una fuga pericolosa, mettendo a rischio la pubblica incolumità.
A ritirare il premio, ieri pomeriggio, sono stati il comandante Andrea D’Uva e gli agenti Stefano Cipollini e Lorenzo Strenta. Il comitato tecnico scientifico ha individuato l’operazione tra quelle meritevoli dei 47 encomi pubblici assegnati per le attività di sicurezza e polizia giudiziaria. Il riconoscimento è stato attribuito sia ai singoli operatori sia al comando. L’intervento risale al 14 gennaio 2026, quando, a seguito di una specifica segnalazione diramata dal commissariato di polizia, gli agenti della polizia locale si erano attivati nella ricerca di un veicolo sospetto, il cui conducente era già sospettato di reati di danneggiamento. Individuato sul viale Italico, l’uomo non aveva rispettato l’alt e si era dato alla fuga in direzione nord, procedendo a velocità elevata, percorrendo tratti contromano e invadendo marciapiedi e zone a traffico limitato. La fuga si era conclusa nel territorio comunale di Pietrasanta, dove il conducente era stato fermato e arrestato.
“Questo riconoscimento è motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e premia la professionalità, la prontezza e il senso di responsabilità dei nostri operatori – dichiara l’assessore Massimo Lucchesi –. Rivolgo le congratulazioni e il ringraziamento dell’amministrazione comunale al comandante Andrea D’Uva, agli agenti Stefano Cipollini e Lorenzo Strenta e a tutto il comando. In una situazione di concreto pericolo per le persone, il loro intervento ha permesso di fermare il conducente e porre fine alla fuga. È anche un esempio significativo del valore della collaborazione tra la polizia locale e la Polizia di Stato: un lavoro condiviso che contribuisce ogni giorno alla sicurezza del territorio”.