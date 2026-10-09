Il futuro della memoria, il percorso formativo rivolto a chi vuole avvicinarsi alla digitalizzazione degli archivi

Conservare il passato nel presente è un investimento per il futuro e imparare a gestire archivi digitali significa contribuire alla tutela della memoria collettiva e alla valorizzazione del patrimonio culturale, in modo sicuro, accessibile e moderno. Per questo è nato nell’ambito dell’offerta Bibliocare, il corso gratuito Il futuro della memoria – Creare e gestire archivi digitali affidabili, che si terrà dal 9 novembre a Viareggio, nella Biblioteca Comunale, per il quale sono già aperte le iscrizioni.

Nei 4 incontri (in orario pomeridiano) che compongono l’offerta formativa (il 9, 16, 23 e 30 novembre) si parlerà delle differenze tra archivio cartaceo e digitale. I vantaggi e le criticità della digitalizzazione di documenti e materiali storici. Come funziona un processo di digitalizzazione professionale: scansione, post-produzione, nomenclatura. Le basi per garantire una conservazione digitale sicura e duratura. Gli aspetti normativi, tecnologici ed economici da considerare. Le migliori interfacce di ricerca per rendere accessibili gli archivi digitali. Come rendere la digitalizzazione un processo partecipativo e inclusivo, aperto alla comunità.

Questo percorso formativo, infatti, è rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della digitalizzazione degli archivi, sia per passione personale sia per motivi professionali ed è perfetto per operatori culturali, bibliotecari, archivisti, studenti, ricercatori e appassionati di storia e documentazione, funzionari della pubblica amministrazione e a chiunque voglia capire come si conserva la memoria nel mondo digitale.

Il corso rientra nel programma di percorsi formativi gratuiti promossi dalla Provincia di Lucca, realizzato attraverso BiblioLucca, la Rete documentaria di biblioteche e archivi del territorio e finanziato da Pr Fse+ Toscana 2021-2027 (dd 1531 del 24/01/2025).