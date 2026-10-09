Pietrasanta dedicherà un luogo e un evento sportivo a Nicolò e Gabriele

Un luogo di Pietrasanta e un evento sportivo dedicati a Nicolò e Gabriele, i due amici tragicamente scomparsi a giugno, in un incidente stradale all’Isola d’Elba dov’erano appena arrivati per trascorrere un periodo di vacanza. Il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, nel pomeriggio di giovedì (8 ottobre), ha ricevuto dalle mani di amici e familiari dei due ragazzi il corposo fascicolo (già affidato al Protocollo comunale per un’ufficiale messa agli atti) con le oltre 3000 firme raccolte per chiedere un ricordo istituzionale e imperituro per i due giovani.

“La morte di Nicolò e Gabriele ha sconvolto tutta la Versilia – ricorda Giovannetti – e l’esito straordinario di questa sottoscrizione testimonia, una volta di più, quanto sia forte e condiviso il desiderio della nostra comunità di non dimenticarli. Come amministrazione dobbiamo attenerci alle prescrizioni di legge che regolano la toponomastica ma, con le famiglie Guazzelli e Seragini, ho preso l’impegno di cercare una soluzione conforme alle normative e capace di interpretare e custodire nel tempo l’affetto sincero che Pietrasanta nutre per questi due ragazzi”.

Il primo cittadino ha incaricato gli uffici preposti di mappare, su tutto il territorio comunale, gli spazi pubblici ancora privi di intitolazione; l’elenco che ne scaturirà, integrato con eventuali, ulteriori proposte, sarà poi condiviso con le famiglie per scegliere insieme la soluzione migliore.

Quanto alla parte sportiva, il desiderio espresso da amici e parenti dei due ragazzi sarebbe quello di istituire un torneo di calcio cui possano partecipare realtà di Pietrasanta (Nicolò e Gabriele erano uniti anche dalla passione per la contrada Africa Macelli), Seravezza e Stazzema.

“Abbiamo costruito, grazie alla disponibilità del Pietrasanta Calcio e del presidente Galeotti che si è fatto carico delle questioni più tecniche – annuncia l’assessore allo sport, Andrea Cosci – una cosa seria, capace di durare nel tempo e rendere, così, il giusto ricordo a questi due ragazzi: un triangolare della Versilia Storica, che i tre Comuni patrocineranno e ospiteranno a rotazione, partendo nel 2027 da Pietrasanta e che si svolgerà il sabato precedente all’inizio del nostro Torneo delle contrade”.