Il ricordo|
Pietrasanta, il ricordo dei 205 anni dalla nascita di Padre Barsanti
Autorità e rappresentanti delle istituzioni si ritroveranno davanti alla Casa natale di via Mazzini
A 205 anni dalla nascita a Pietrasanta di Padre Eugenio Barsanti, la comunità cittadina torna a ricordare il suo illustre concittadino, presbitero, ingegnere e inventore, insieme a Felice Matteucci, del primo motore a combustione interna. Lunedì (12 ottobre), alle 11, autorità e rappresentanti delle istituzioni si ritroveranno davanti alla Casa natale di via Mazzini per la deposizione di una corona d’alloro e un momento di ricordo.
Un momento per rinnovare la conoscenza ed il valore dell’eredità scientifica di Padre Barsanti che vivrà la sua più alta celebrazione il prossimo 14 novembre, in occasione del 25esimo Premio Internazionale Barsanti e Matteucci.