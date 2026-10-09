Pietrasanta, il ricordo dei 205 anni dalla nascita di Padre Barsanti

A 205 anni dalla nascita a Pietrasanta di Padre Eugenio Barsanti, la comunità cittadina torna a ricordare il suo illustre concittadino, presbitero, ingegnere e inventore, insieme a Felice Matteucci, del primo motore a combustione interna. Lunedì (12 ottobre), alle 11, autorità e rappresentanti delle istituzioni si ritroveranno davanti alla Casa natale di via Mazzini per la deposizione di una corona d’alloro e un momento di ricordo.