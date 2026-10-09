Rotary Club Torre del Lago Turandot Eco: serata di festa per l’ingresso del nuovo socio Silvio Bianchi

Ci sono serate che vanno oltre il semplice incontro conviviale. Serate in cui le strette di mano diventano legami, le parole si trasformano in emozioni e il senso di appartenenza si fa ancora più forte. Quella dell’8 ottobre 2026, nella splendida cornice del ristorante Il Basilico Fresco di Torre del Lago, è stata proprio una di queste.

Il Rotary Club Torre del Lago Turandot Eco ha vissuto un nuovo importante momento della propria crescita con l’ingresso di Silvio Bianchi, accolto ufficialmente nella famiglia rotariana attraverso la tradizionale spillatura da parte del presidente, Paolo Cellai.

A condividere questo momento numerosi amici rotariani e rappresentanti delle istituzioni: Matteo Franceschi, presidente del Rotary Club Lucca Giacomo Puccini; Salvatore Frega, del Rotary Club Sant’Anna di Stazzema Via Francigena; Pina Bigini, assistente del Governatore del Distretto 2071 Alberto Papini, insieme a soci di altri Club.

Particolarmente gradita la presenza della sindaca di Viareggio, Sara Grilli, della presidente del consiglio comunale, Paola Gifuni, e di Angelo Taddeo, direttore artistico della Fondazione Festival Puccini di Torre del Lago.

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera è stata la musica del giovanissimo pianista Mattia, prossimo a conseguire, nonostante la giovane età, il diploma in direzione d’orchestra. Le sue interpretazioni delle opere di Giacomo Puccini hanno regalato ai presenti momenti di autentica emozione, ricordando quanto la cultura e il talento dei giovani siano una ricchezza da custodire e valorizzare.

Tra i momenti più significativi della serata, l’intervento della sindaca Sara Grilli, che ha ricordato con grande affetto il nostro Panettontour e i service realizzati a favore di due istituti per bambini e giovani di Viareggio, iniziative che aveva avuto modo di conoscere quando ricopriva l’incarico di assessora alle politiche sociali.

Durante la serata, il presidente Paolo Cellai ha sottolineato un concetto importante: “Il Rotary è fatto di forma, e la forma porta alla sostanza”.