Tutto pronto per ‘Movimento&Salute’ a Massarosa, la camminata non competitiva a scopo benefico

La partecipazione prevede un’iscrizione a offerta libera e l’intero ricavato sarà destinato al progetto Farmaco Sospeso

Camminare insieme per promuovere la salute, riscoprire il piacere del movimento e sostenere la solidarietà. Domenica (11 ottobre) debutta Movimento&Salute, la prima camminata non competitiva di quattro chilometri organizzata da FarMas, Farmacie comunali di Massarosa, nell’ambito del Massarosa in Movimento Festival 2026, con il sostegno dell’azienda Usl Toscana nord ovest e, in particolare, della Medicina dello sport.

L’appuntamento è al Parco di Nassiriya, con ritrovo alle 10 e partenza alle 10,30. Il percorso ad anello si snoderà lungo la via delle Erbe e dei Fiori, offrendo ai partecipanti un’occasione per dedicare tempo al proprio benessere attraverso un’attività fisica accessibile, aperta a tutti e priva di finalità competitive. La partecipazione prevede un’iscrizione a offerta libera e l’intero ricavato sarà destinato al progetto Farmaco Sospeso, a sostegno delle persone che si trovano in difficoltà nell’acquisto dei medicinali. Sarà possibile iscriversi direttamente alla partenza oppure nei giorni precedenti presso le Farmacie comunali di Massarosa, il punto informazioni turistico davanti al Municipio e Maratonando a Viareggio.

“La partecipazione della Usl Toscana nord ovest – spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello sport aziendale – si inserisce nelle attività di promozione della salute e di prevenzione portate avanti sul territorio, in collaborazione con le istituzioni locali e le realtà associative. In questo contesto, il coinvolgimento del Comune di Massarosa è coerente con gli obiettivi del Piano regionale della prevenzione, che valorizza la promozione dell’attività fisica e l’adozione di comportamenti salutari come strumenti per tutelare la salute della popolazione“.