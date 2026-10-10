L’Ospedale Versilia ringrazia Coldiretti per la donazione di 1.200 piante

Un mare di colori, profumi e varietà. Dopo la conclusione del Congresso nazionale del fiore in programma a Torre del Lago Puccini organizzato da Coldiretti, circa 1200 piante sono state consegnate oggi (10 ottobre) alla direttrice dell’ospedale Grazia Luchini e verranno sistemate in questi giorni nei molti spazi verdi del Versilia.

​La dottoressa Luchini ha ringraziato Coldiretti per la splendida donazione e l’attenzione dimostrata nei confronti della struttura sanitaria: “Un gesto di grande sensibilità e generosità che arricchisce i nostri spazi e contribuisce a rendere l’ambiente ospedaliero più accogliente per i pazienti, i loro familiari e tutto il personale sanitario. Il verde e la bellezza dei fiori svolgono un ruolo fondamentale nel favorire una sensazione di benessere e serenità all’interno delle strutture di cura. Grazie davvero a Coldiretti Lucca”.