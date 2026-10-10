Villa Blanc tornerà a splendere sul lungomare di Viareggio

Villa Blanc, sul lungomare a Viareggio, si prepara a vivere una nuova vita. Grazie alla valorizzazione voluta dal Gruppo Nesti (già proprietario della vicina Villa Selene che fu di Edda Ciano e del Grand Hotel Principe di Piemonte), una delle più prestigiose ville storiche della Versilia, nel 2029 tornerà a splendere dopo un delicato lavoro di reinterpretazione, volto a preservarne l’identità e il valore autentico, restituendo al contempo una nuova contemporaneità.

Da alcune settimane sono infatti iniziati i lavori di recupero dell’immobile che resterà elegante dimora privata. Villa Blanc fu edificata tra il 1929 e il 1930 nel cuore della Città Giardino per il celebre paleontologo Alberto Carlo Blanc. Un edificio monumentale che ha ospitato personalità illustri come Guglielmo Marconi, Luigi Pirandello, Gabriele D’Annunzio ed Edda Ciano.

Grazie all’attento progetto di architettura d’interni e direzione artistica seguita dal designer Michele Vitaloni, la villa ritroverà il proprio splendore, reinterpretando con eleganza contemporanea il fascino degli anni Trenta che l’ha resa celebre. Infatti classico e contemporaneo conviveranno in un equilibrio costante. Minimalismo e memoria storica si incontreranno attraverso linee pulite, geometrie rigorose e dettagli accuratamente studiati.

Gli ambienti saranno caratterizzati da soffitti importanti e volumi generosi, valorizzati da una nuova concezione della luce naturale e artificiale. Tappeti, moquette e superfici decorative riprenderanno motivi e geometrie tipiche del periodo storico della villa, reinterpretandole in chiave contemporanea attraverso un disegno essenziale e sofisticato. Particolare attenzione è stata dedicata all’area wellness, che si sviluppa su oltre 600 metri quadrati e comprende piscina interna, sale massaggi, area fitness, cinema privato e spazi dedicati al benessere e al relax. Ai vari livelli della residenza si sviluppano suite, living, appartamenti esclusivi e spazi di rappresentanza capaci di godere di una delle viste più suggestive dell’intera Versilia, abbracciando mare, pineta e le Alpi Apuane. L’acciaio lucido, l’ottone, le superfici riflettenti, i laccati e la ricerca materica dialogano con la struttura originaria della villa in una composizione raffinata, dove ogni dettaglio è studiato per valorizzare il carattere dell’edificio senza alterarne l’identità. Il progetto ricerca un equilibrio tra monumentalità e leggerezza, tra memoria e innovazione, tra eleganza classica e rigore contemporaneo. Gli infissi originali verranno preservati, così come raffinati dettagli rosso porpora, capaci di evocare il fascino e il carattere delle grandi residenze europee degli anni Trenta.