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Villa Blanc tornerà a splendere sul lungomare di Viareggio
Grazie a un imponente lavoro di recupero appena iniziato
Villa Blanc, sul lungomare a Viareggio, si prepara a vivere una nuova vita. Grazie alla valorizzazione voluta dal Gruppo Nesti (già proprietario della vicina Villa Selene che fu di Edda Ciano e del Grand Hotel Principe di Piemonte), una delle più prestigiose ville storiche della Versilia, nel 2029 tornerà a splendere dopo un delicato lavoro di reinterpretazione, volto a preservarne l’identità e il valore autentico, restituendo al contempo una nuova contemporaneità.
Da alcune settimane sono infatti iniziati i lavori di recupero dell’immobile che resterà elegante dimora privata. Villa Blanc fu edificata tra il 1929 e il 1930 nel cuore della Città Giardino per il celebre paleontologo Alberto Carlo Blanc. Un edificio monumentale che ha ospitato personalità illustri come Guglielmo Marconi, Luigi Pirandello, Gabriele D’Annunzio ed Edda Ciano.
Grazie all’attento progetto di architettura d’interni e direzione artistica seguita dal designer Michele Vitaloni, la villa ritroverà il proprio splendore, reinterpretando con eleganza contemporanea il fascino degli anni Trenta che l’ha resa celebre. Infatti classico e contemporaneo conviveranno in un equilibrio costante. Minimalismo e memoria storica si incontreranno attraverso linee pulite, geometrie rigorose e dettagli accuratamente studiati.
Gli ambienti saranno caratterizzati da soffitti importanti e volumi generosi, valorizzati da una nuova concezione della luce naturale e artificiale. Tappeti, moquette e superfici decorative riprenderanno motivi e geometrie tipiche del periodo storico della villa, reinterpretandole in chiave contemporanea attraverso un disegno essenziale e sofisticato. Particolare attenzione è stata dedicata all’area wellness, che si sviluppa su oltre 600 metri quadrati e comprende piscina interna, sale massaggi, area fitness, cinema privato e spazi dedicati al benessere e al relax. Ai vari livelli della residenza si sviluppano suite, living, appartamenti esclusivi e spazi di rappresentanza capaci di godere di una delle viste più suggestive dell’intera Versilia, abbracciando mare, pineta e le Alpi Apuane. L’acciaio lucido, l’ottone, le superfici riflettenti, i laccati e la ricerca materica dialogano con la struttura originaria della villa in una composizione raffinata, dove ogni dettaglio è studiato per valorizzare il carattere dell’edificio senza alterarne l’identità. Il progetto ricerca un equilibrio tra monumentalità e leggerezza, tra memoria e innovazione, tra eleganza classica e rigore contemporaneo. Gli infissi originali verranno preservati, così come raffinati dettagli rosso porpora, capaci di evocare il fascino e il carattere delle grandi residenze europee degli anni Trenta.
Villa Blanc è stata edificata tra il 1929 e il 1930 commissionata dal barone Alberto Carlo Blanc, noto paleontologo di fama internazionale, nipote del barone Alberto Blanc, che fu Ministro degli Esteri nel governo Crispi e stretto collaboratore di Cavour. Progettata dall’ingegnere Quaroni e dall’architetto Alfredo Belluomini, la villa si sviluppa su quattro piani (con circa 36 stanze) in uno stile neorinascimentale toscano che richiama le dimore patrizie della campagna romana. Copre una superficie circa 2.100 metri quadri ed è immersa in un ampio giardino di 5mila metri quadrati. Per la sua eleganza e per il prestigio della famiglia, la villa fu frequentata da grandi personalità della cultura, della scienza e dell’arte dell’epoca, tra cui Guglielmo Marconi, Luigi Pirandello e Gabriele D’Annunzio. Nel settembre del 1966 la celebre soubrette e attrice Delia Scala (pseudonimo di Odette Bedogni) sposò il commerciante Piero Giannotti e prese in affitto un intero piano della villa. Da quel momento la dimora divenne un vivace punto di ritrovo per lo spettacolo italiano: vi trascorsero del tempo Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Don Lurio, Renato Zero e Marcello Mastroianni. Nel 1985 La baronessa Miriam Blanc decise di vendere la proprietà al notaio Francesco Rizzo. Pochi anni fa l’acquisizione da parte del Gruppo Nesti per preservare questo straordinario gioiello architettonico del lungomare viareggino.