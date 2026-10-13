Al via la riqualificazione di via Vittorio Veneto a Lido di Camaiore: investiti 200mila euro

Sarà in gran parte rimessa a nuovo, soprattutto nel tratto attualmente più pericoloso e sconnesso

Sono partiti i lavori di riqualificazione di via Vittorio Veneto a Lido di Camaiore, nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Trieste. L’intervento, che comporta un investimento complessivo pari a 200mila euro, mira a restituire alla cittadinanza un’arteria stradale completamente rinnovata, sicura e funzionale.

L’opera nasce dall’esigenza di risolvere in modo definitivo le severe criticità che interessano sia il manto stradale sia i marciapiedi. Negli anni, la crescita disordinata e affiorante delle radici delle alberature presenti (in special modo pini) hanno provocato grossi avvallamenti, dossi e sconnessioni della pavimentazione, compromettendo il transito dei veicoli e la sicurezza dei pedoni, anche riguardo all’accessibilità per le persone con disabilità.

Con l’intervento, via Veneto, una delle arterie stradali monti-mare più importanti e strategiche della frazione, sarà in gran parte rimessa a nuovo, soprattutto nel tratto attualmente più pericoloso e sconnesso.

Un’attenzione rigorosa sarà riservata alla verifica dello stato delle alberature, per la tutela della pubblica incolumità. A questo scopo, verranno condotte specifiche prove di trazione sui pini presenti per valutarne la staticità e il livello di sicurezza, che saranno eseguite in due momenti distinti: sia prima dell’avvio dei lavori sulla sede stradale, sia subito dopo la scarificatura dell’asfalto. L’intervento di fresatura della pavimentazione, pur potendo intaccare le radici superficiali, costituisce una fase imprescindibile e necessaria per la corretta esecuzione dei lavori di riqualificazione e per la salvaguardia della sicurezza pubblica. Le prove di trazione consentiranno quindi di individuare in modo puntuale quali piante non rispettino più i requisiti minimi di sicurezza e debbano pertanto essere rimosse.

“Un’opera che il territorio aspettava da tempo e che adesso vede la luce. Abbiamo posto particolare attenzione ai pini presenti lato strada, che, pur avendo alto valore storico ed estetico, sono anche causa degli avvallamenti del manto stradale e quindi della sua pericolosità di percorrenza. Grazie al confronto con alcune associazioni ambientaliste, che ringrazio per l’attenzione sul tema, abbiamo deciso di stanziare maggiori risorse rispetto al progetto originario (circa 20 mila euro in più) per effettuare specifiche prove di trazione e verificare concretamente la loro tenuta e la loro stabilità. Valuteremo ogni singola alberatura – commenta il sindaco, Marcello Pierucci – con la volontà di salvarne più possibile se emergeranno dati positivi. In caso contrario, saremo costretti ad agire per salvaguardare l’incolumità pubblica”.

A seguire, l’intervento entrerà nella sua fase strutturale. Verranno ricostruiti completamente i marciapiedi, su entrambi i lati, mediante la posa di una nuova pavimentazione e l’adeguamento delle rampe per garantire la totale assenza di barriere architettoniche. Contestualmente, si procederà all’asfaltatura della carreggiata (previo ripristino del corpo stradale nelle zone danneggiate dalle radici), alla pulizia della fognatura bianca e al completo rifacimento della segnaletica stradale. Per incrementare la sicurezza nei punti più trafficati, in corrispondenza dell’incrocio con via Garibaldi verrà realizzata un’intersezione rialzata.

A completamento dell’intervento e nell’ottica di un rinnovamento sostenibile del patrimonio verde urbano, tutti gli alberi eventualmente rimossi saranno sostituiti con la messa a dimora di nuovi esemplari, con sviluppo contenuto compatibile con la sede stradale e i sottoservizi. I lavori verranno realizzati per lotti successivi, in modo da ridurre al minimo i disagi alla circolazione e garantire la vivibilità del quartiere durante il cantiere.