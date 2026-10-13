Cinghiali vicino alle zone abitate di Vittoria Apuana: il Comune di Forte dei Marmi prende provvedimenti

Contrastare la presenza dei cinghiali nelle zone abitate di Vittoria Apuana, intervenendo sui punti di accesso e sulle condizioni che favoriscono il loro avvicinamento alle case. È questo l’obiettivo dell’ordinanza del Comune di Forte dei Marmi che prevede l’installazione di una rete di protezione e una modifica degli orari di esposizione dei rifiuti nell’area interessata.

Il provvedimento nasce dalle segnalazioni dei residenti, in particolare nella zona compresa tra via Pertini, via Ferrucci e via Gramsci, e dai sopralluoghi effettuati dall’amministrazione comunale e dallo stesso sindaco Bruno Murzi. Il confronto con la polizia provinciale ha evidenziato l’importanza di ridurre le fonti di cibo e i possibili rifugi degli animali, per scoraggiarne la permanenza nel centro abitato.

Una prima misura riguarda il posizionamento urgente di una rete di protezione nell’area pubblica a monte di via Ferrucci, in corrispondenza del parcheggio, presso l’abitato tra via Ferrucci e via Pertini. L’intervento servirà a proteggere un tratto attualmente privo di recinzione, attraverso il quale i cinghiali possono raggiungere le abitazioni.

Dal 19 ottobre 2026 cambieranno inoltre gli orari di esposizione dei rifiuti per i residenti dell’area delimitata da via Ferrucci, via Pertini e via Gramsci, comprese le stesse strade perimetrali, e per le abitazioni di via Ferrucci adiacenti al Palasport, lato monti. I rifiuti dovranno essere esposti esclusivamente tra le 7 e le 8.30, mantenendo le tipologie previste dal calendario. La raccolta inizierà alle 8,30: una modifica pensata per evitare che i sacchi rimangano all’esterno durante la notte, attirando gli animali.

L’ordinanza ricorda a tutta la cittadinanza il divieto di dare cibo ai cinghiali, per il quale è prevista una sanzione di 666,67 euro in misura ridotta. Invita inoltre i proprietari e conduttori di terreni interni o confinanti con l’abitato di Vittoria Apuana a rimuovere cespugli ed erbe infestanti e a mantenere in buono stato siepi e recinzioni, contribuendo così a rendere l’area meno accessibile e attrattiva per gli animali.