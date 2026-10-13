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“Fermiamo l’integralismo islamico”, parte dalla Versilia la campagna di Fratelli d’Italia in provincia di Lucca
Michele Giannini e Claudia Bonuccelli: “Difendere le donne significa difendere la loro libertà”
Prende il via dalla Versilia la campagna nazionale di Fratelli d’Italia Nessuna resti nascosta – Vietiamo il velo integrale, fermiamo l’integralismo islamico”, con un percorso di iniziative che, partendo dal territorio versiliese, raggiungerà progressivamente tutti i territori della provincia di Lucca. Saranno quattro gli appuntamenti: il 15 ottobre, dalle 9 alle 13, a Viareggio, davanti all’Hotel Royal; il 17 ottobre, dalle 9 alle 13, a Tofano, in piazza XXIV Maggio; ed il 19 ottobre a Lido di Camaiore, dalle 9 alle 13, davanti al pontile.
L’iniziativa sostiene la proposta di legge di Fratelli d’Italia volta a contrastare l’integralismo islamico e le pratiche che possono ledere la libertà, la dignità e i diritti delle donne. Tra i temi affrontati figurano il divieto del velo integrale nei luoghi pubblici, il contrasto ai matrimoni combinati, gli interventi sulla pratica dei certificati di verginità e maggiori controlli sulla trasparenza dei finanziamenti provenienti dall’estero destinati ai luoghi di culto.
“Ringraziamo i coordinatori della Versilia e tutti coloro che si stanno impegnando nell’organizzazione dei gazebo e nella raccolta delle firme. Partiamo da questo territorio – dicono Michele Giannini, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lucca, e Claudia Bonuccelli, coordinatore della Versilia e vice provinciale di Fratelli d’Italia – con la volontà di promuovere una mobilitazione che coinvolga progressivamente l’intera provincia di Lucca, portando la campagna nei diversi comuni e favorendo la partecipazione dei cittadini. Non possiamo accettare che, in nome di interpretazioni religiose o tradizioni culturali, vengano giustificate imposizioni, discriminazioni o limitazioni dei diritti delle donne. La libertà religiosa è un diritto da tutelare, ma non può diventare un pretesto per legittimare pratiche contrarie ai principi di uguaglianza e al rispetto delle leggi del nostro Paese”.