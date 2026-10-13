“Fermiamo l’integralismo islamico”, parte dalla Versilia la campagna di Fratelli d’Italia in provincia di Lucca

L’iniziativa sostiene la proposta di legge di Fratelli d’Italia volta a contrastare l’integralismo islamico e le pratiche che possono ledere la libertà, la dignità e i diritti delle donne . Tra i temi affrontati figurano il divieto del velo integrale nei luoghi pubblici, il contrasto ai matrimoni combinati, gli interventi sulla pratica dei certificati di verginità e maggiori controlli sulla trasparenza dei finanziamenti provenienti dall’estero destinati ai luoghi di culto.

“Ringraziamo i coordinatori della Versilia e tutti coloro che si stanno impegnando nell’organizzazione dei gazebo e nella raccolta delle firme. Partiamo da questo territorio – dicono Michele Giannini, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Lucca, e Claudia Bonuccelli, coordinatore della Versilia e vice provinciale di Fratelli d’Italia – con la volontà di promuovere una mobilitazione che coinvolga progressivamente l’intera provincia di Lucca, portando la campagna nei diversi comuni e favorendo la partecipazione dei cittadini. Non possiamo accettare che, in nome di interpretazioni religiose o tradizioni culturali, vengano giustificate imposizioni, discriminazioni o limitazioni dei diritti delle donne. La libertà religiosa è un diritto da tutelare, ma non può diventare un pretesto per legittimare pratiche contrarie ai principi di uguaglianza e al rispetto delle leggi del nostro Paese”.