Fotovoltaico a Piano di Mommio, il Comune di Massarosa incontra comitato e azienda: “Rispettare gli accordi”

L’amministrazione comunale di Massarosa ha promosso questa mattina in municipio un incontro tra l’avvocato dei cittadini che hanno costituito il comitato sul fotovoltaico e la società che lo realizza nella zona di via dei Ghivizzani a Piano di Mommio.

L’assessore e vicesindaco Adolfo del Soldato che ha coordinato l’incontro, ha ribadito il proprio disappunto per il modo in cui viene portato avanti il cantiere ed ha chiesto con fermezza il rispetto degli accordi per quanto riguarda le fosse laterali di scolo, la piantumazione degli alberi, alcuni interventi di natura idraulica e soprattutto la garanzia di una manutenzione costante dell’area a partire dal taglio dell’erba, per evitare degrado ambientale.

“Purtroppo siamo costretti ad affrontare questa vicenda per effetto di leggi statali imperative – spiega Adolfo Del Soldato – Il Comune è di fatto espropriato della propria libertà di governare il territorio e questo è gravissimo“.