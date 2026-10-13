Il Lotto Zero ha un progetto esecutivo: Controviale alla via Provinciale entro il 2028

Dopo decenni di attesa, un’opera strategica e fondamentale per la viabilità del territorio entra finalmente nella sua fase concreta di realizzazione. È stato approvato, infatti, il progetto esecutivo del Lotto Zero del Controviale alla via Provinciale, la strada alternativa che metterà fine a disagi e code per entrare e uscire da Camaiore.

Con il “Lotto Zero”, l’Amministrazione dà il via ad un progetto molto più ampio. In questa fase, infatti, il cantiere si aprirà con la riqualificazione dell’Area Produttiva di Ponte alla Gora: un ampio spazio in cui sorgono molte attività produttive e che ha necessità di essere totalmente risistemato e ripensato, in quanto diventerà il primo tratto del nuovo Controviale. I lavori interesseranno un tracciato di circa 300 metri: verrà regolamentata la sede stradale, ora confusa e non ordinata, con una carreggiata da 7 metri a doppio senso di marcia e, insieme, la creazione di 40 nuovi stalli di sosta.

L’opera sarà suddivisa in tre distinti lotti funzionali per la rigenerazione dei primi 125 metri dalla Rotatoria dell’Amicizia (in corrispondenza di via Belvedere), la rigenerazione dei successivi 175 metri fino alla rampa di raccordo ovest con la Via Provinciale (subito prima di Incaba), il completamento dell’opera con nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Su tutto il tratto interessato dai lavori, verrà fatto un importante lavoro di regimazione delle acque meteoriche, con un nuovo sistema di fognatura bianca. Proprio la tematica idraulica è stata una delle problematiche più ostiche che l’Amministrazione ha dovuto affrontare in fase progettuale, per mettere in sicurezza l’area e risolvere diverse criticità. Anche in questo senso, le aree destinate a parcheggio e i marciapiedi saranno realizzati con pavimentazioni drenanti (autobloccanti o asfalto drenante) per favorire la naturale infiltrazione delle acque piovane e garantire l’invarianza idraulica dell’area.

Ora, con il progetto esecutivo approvato, il prossimo passaggio sarà la messa a gara dell’opera, con il cantiere che, presumibilmente, vedrà la luce nella seconda metà di novembre. A partire da questo “Lotto Zero”, l’Amministrazione sta ultimando anche il progetto per tutto il nuovo controviale alla Via Provinciale, arrivato nelle fasi finali della sua stesura da parte dei professionisti incaricati. Il nuovo Controviale scorrerà sotto quota rispetto alla Provinciale. Sarà un tracciato unico, a due corsie e a doppio senso, che collegherà la Rotatoria dell’Amicizia con la Rotatoria Artemisia Gentileschi (in corrispondenza della Carrozzeria Stadio). L’obiettivo principale è separare nettamente il traffico dell’area produttiva e commerciale da quello della via Provinciale, eliminando le interferenze, soprattutto dei mezzi pesanti, e garantendo maggiore sicurezza e fluidità alla circolazione generale.

Il maxi-progetto, che sarà suddiviso in più lotti funzionali per un valore totale di ben 5 milioni di euro, verrà presentato e reso noto nel giro di alcune settimane, appena terminati i tempi di elaborazione. Questo consentirà di procedere subito dopo la fine della realizzazione del Lotto Zero, senza fermarsi, con l’obiettivo dichiarato di completare l’intera opera entro il 2028.

“Questa è un’opera che il territorio attende da decenni e su cui quest’Amministrazione sta lavorando senza sosta da quattro anni – sottolinea il sindaco di Camaiore –. Tra poco partirà il primo lotto di lavori, il cosiddetto Lotto Zero del Controviale. Ma è importante dire con chiarezza che non stiamo realizzando semplicemente un solo tratto di strada: stiamo dando avvio alla realizzazione dell’intero collegamento, da rotonda a rotonda. Contemporaneamente alla realizzazione di questa prima fase, approveremo il progetto di tutto il Controviale e lo presenteremo alla Città, per partire coi lavori già nei primi mesi nel 2027.