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L’imprenditrice Federica Martini Masoni è stata eletta presidente della Fondazione Versiliana

13 ottobre 2026 | 15:54
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di Redazione

Redazione

L&#8217;imprenditrice Federica Martini Masoni è stata eletta presidente della Fondazione Versiliana

La presentazione ufficiale si terrà domani, 14 ottobre, alle 11, nella sede municipale di via Capriglia

Alle 12 di oggi (13 ottobre) si sono chiusi i termini dei due avvisi emessi dal Comune di Pietrasanta per la nomina e designazione del nuovo presidente della Fondazione Versiliana, a seguito delle dimissioni presentate da Paola Rovellini il 28 settembre e di un componente del Consiglio di gestione. Al protocollo comunale sono giunte 19 candidature per la presidenza e 10 per la posizione aperta nell’organo di gestione.

Il sindaco di Pietrasanta, Alberto Stefano Giovannetti, ha disposto in data odierna la nomina a presidente della Fondazione di Federica Martini Masoni, imprenditrice del settore moda con una solida esperienza nella gestione di spazi artistici ed eventi culturali. Martini Masoni ha accettato l’incarico.

La presentazione ufficiale si terrà domani, 14 ottobre, alle 11, nella sede municipale di via Capriglia. Parteciperà anche il primo cittadino.