L’imprenditrice Federica Martini Masoni è stata eletta presidente della Fondazione Versiliana

Alle 12 di oggi (13 ottobre) si sono chiusi i termini dei due avvisi emessi dal Comune di Pietrasanta per la nomina e designazione del nuovo presidente della Fondazione Versiliana, a seguito delle dimissioni presentate da Paola Rovellini il 28 settembre e di un componente del Consiglio di gestione. Al protocollo comunale sono giunte 19 candidature per la presidenza e 10 per la posizione aperta nell’organo di gestione.