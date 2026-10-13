‘Storia in Villa’, il ciclo d’incontri dedicato alla cultura e alla memoria del territorio

La storia artistica di un territorio non si costruisce soltanto attraverso le opere nate al suo interno, ma anche grazie agli incontri, ai passaggi e alle contaminazioni che lo mettono in relazione con il mondo. È da questa prospettiva che prende forma il prossimo appuntamento di Storia in Villa, il ciclo di incontri ad ingressi libero realizzato dalla Provincia di Lucca e ospitato a Villa Argentina, dedicato alla cultura e alla memoria del territorio.

Martedì (20 ottobre), alle 16,30, infatti, la storica dell’arte Gaia Querci accompagnerà il pubblico in un percorso dal titolo Dal Novecento storico alle eredità contemporanee. Un secolo d’arte in Versilia, una riflessione sul ruolo di Viareggio e della Versilia nella vicenda artistica del XX secolo e sulle tracce che quella stagione ha lasciato nella cultura contemporanea.

Dalla stagione Liberty alla progressiva apertura verso i linguaggi della modernità e dell’astrazione, l’incontro proporrà una lettura del Novecento artistico che affianca alle figure capaci di definire l’identità visiva della città, come Galileo Chini e Lorenzo Viani, presenze di respiro internazionale quali Paul Klee, Maurits Cornelis Escher e Giulio Turcato. Nomi e percorsi differenti, che contribuiscono a restituire l’immagine di una Viareggio non soltanto luogo di produzione artistica, ma anche spazio di transito, incontro e ricezione delle esperienze culturali della modernità. Il racconto si allargherà così alla circolazione dei linguaggi artistici, al modo in cui sono stati accolti e reinterpretati dagli artisti del territorio e al rapporto reciproco tra il paesaggio versiliese e i protagonisti della scena italiana ed europea.

Al centro dell’incontro ci sarà anche una domanda che guarda al presente: che cosa resta oggi di quelle esperienze? Quali eredità, scambi e contaminazioni continuano ad alimentare la cultura della città? Ricostruire questa trama significa riconoscere nell’arte non soltanto una testimonianza del passato, ma una chiave per comprendere l’identità culturale del territorio e le sue possibili evoluzioni.