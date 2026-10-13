Viareggio, 500mila euro per la riqualificazione di via Maroncelli e via Bologna

Nuovi interventi per la manutenzione e la riqualificazione della viabilità cittadina: un investimento complessivo di 500mila euro per il rifacimento delle pavimentazioni stradali e dei marciapiedi di via Maroncelli e via Bologna, due interventi inseriti nel programma di manutenzione ricostruttiva delle infrastrutture comunali.

Le risorse, stanziate attraverso la variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale lo scorso 30 luglio, consentiranno di intervenire su tratti di viabilità che presentano condizioni di deterioramento e necessitano di opere di ripristino e messa in sicurezza.

L’esecuzione degli interventi è stata affidata a MoVer spa, in qualità di stazione appaltante, in collaborazione con gli uffici tecnici comunali.

“Con questo provvedimento – sottolinea il vicesindaco Duilio Francesconi – destiniamo mezzo milione di euro a due strade che necessitano di interventi significativi, affrontando non soltanto il problema delle pavimentazioni deteriorate, ma anche aspetti strutturali come il drenaggio delle acque e la sicurezza dei percorsi pedonali. Non vogliamo limitarci a coprire le buche: dove interveniamo, vogliamo farlo con lavori capaci di dare risposte durature. È un’impostazione che richiede programmazione, risorse e attenzione alle esigenze dei quartieri”.

L’intervento economicamente più consistente riguarda via Maroncelli, nel tratto compreso tra via Pacinotti e via Gioberti, per un importo dei lavori stimato in circa 271mila euro, al netto degli oneri generali del quadro economico.

Il progetto prevede il completo rifacimento dei marciapiedi, con una nuova pavimentazione in elementi autobloccanti e la sostituzione dei cordoli, insieme al ripristino del manto stradale. È prevista inoltre la realizzazione di un collettore per la raccolta delle acque meteoriche, completo di pozzetti di ispezione e caditoie, per migliorare il sistema di smaltimento delle acque piovane.

Particolare attenzione sarà dedicata anche alle alberature presenti lungo la strada. Le verifiche tecniche condotte dalla direzione lavori, insieme a un agronomo, hanno evidenziato alcune criticità legate alla stabilità delle piante, anche in relazione agli interventi necessari sulle pavimentazioni.

Per via Bologna è previsto invece un investimento per lavori di circa 124mila euro, destinato al rifacimento del manto stradale nei tratti compresi tra viale Einaudi e via Udine e tra via Digione e via Zara.

Le lavorazioni comprenderanno la fresatura della pavimentazione esistente e la successiva posa dei nuovi strati di asfalto, con interventi di risanamento più profondo nei tratti maggiormente compromessi, in particolare tra via Genova e via Udine e tra via Pigafetta e via Novara.

La progettazione tiene conto anche delle interferenze con le infrastrutture presenti nel sottosuolo e delle problematiche determinate dagli apparati radicali delle alberature. Per queste ultime ragioni, il tratto compreso tra via Digione e via Udine resta escluso dalle lavorazioni previste, in attesa di una soluzione compatibile con le condizioni esistenti.