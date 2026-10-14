Borse e portachiavi per l’assistenza domiciliare donati in ricordo di Andrea Paci

Sono stati personalizzati con una frase significativa e legata al personaggio scomparso: “Chi porta il sorriso non dimenticarlo mai…”

Un gesto di generosità e memoria per continuare a far camminare sui territori della Versilia i valori di umanità e passione professionale. Oggi (14 ottobre) nella sede della Casa di Comunità del Terminetto a Viareggio l’associazione Incredibile Andrea Paci ha donato 10 borse destinate all’assistenza infermieristica domiciliare e dieci portachiavi per le auto aziendali, personalizzati con una frase davvero significativa, Chi porta il sorriso non dimenticarlo mai….

La donazione vuole ricordare Andrea Paci, infermiere scomparso prematuramente, la cui dedizione, profonda umanità e presenza costante hanno contraddistinto sia il suo percorso professionale nell’ambito sanitario, sia il suo attivo impegno nel mondo del volontariato e dell’associazionismo locale.

La direttrice della Zona distretto Versilia Manuela Folena, insieme a tutto il personale, esprime profonda gratitudine per questo gesto, che permetterà di continuare a tenere vivo il ricordo di Andrea.

Gli operatori che utilizzeranno questo materiale trasmetteranno infatti ogni giorno quel messaggio di umanità e di speranza che Andrea Paci ha trasmesso a tutta la comunità e per il quale non sarà mai dimenticato.