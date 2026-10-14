Camaiore, azzerata la lista d’attesa per gli asili nido. Il Comune: “Risultato storico”

Il Comune di Camaiore azzera le liste d’attesa per gli asili nido. “Un risultato frutto di un percorso programmatico e gestionale molto complesso”, dice orgogliosa l’amministrazione comunale.

L’iter ha preso il via con l’aggiudicazione di un bando da 1,5 milioni di euro — il finanziamento più alto erogato in tutta la Toscana, secondo solo a quello del Comune di Firenze — destinato alla realizzazione di due nuovi nidi d’infanzia comunali. Giunti ormai alla fase conclusiva dei lavori di realizzazione delle strutture, l’amministrazione ha definito il modello gestionale affidando l’immobile (che rimane di proprietà pubblica) in concessione d’uso ad una cooperativa specializzata del settore.

Le strutture sono state completate anticipatamente e i due nuovi nidi saranno attivati nella seconda metà di novembre 2026, in anticipo rispetto alla scadenza originaria (fissata a gennaio 2027). È stato possibile applicare la normativa regionale sull’incremento del 20 per cento della capienza, che permette quindi alle due strutture di ospitare 12 bambini in più rispetto alla dotazione standard (9 a Capezzano e 3 a Lido), portando la capienza totale a 72 posti.

Lista d’attesa che, ad oggi, si attesta su 65 bambini: a fronte di 72 posti disponibili, quindi, il potenziamento dell’offerta data dai nuovi immobili consente l’effettivo azzeramento della graduatoria dei residenti, risultato che sembrava impossibile fino a qualche anno fa.

“L’azzeramento delle liste d’attesa nei nostri nidi – racconta il sindaco Pierucci – è un risultato straordinario che premia la visione, la programmazione e lo straordinario lavoro di squadra svolto in questi due anni. Tutto è partito dalla capacità del nostro Ufficio tecnico di intercettare ben 1,5 milioni di euro, piazzandoci ai vertici dell’intera Toscana per risorse ottenute. Ma costruire le strutture non bastava: dovevamo renderle subito accessibili e sostenibili per i genitori. Ed è questa la grande sfida vinta: conclude in fretta i cantieri e soprattutto rendere le strutture fruibili in tempi rapidi, ma anche e soprattutto accreditarci velocemente alla Regione per poter accedere agli sgravi dati dalla misura nidi gratis. Un lavoro encomiabile per cui ringrazio vivamente l’assessora Claudia Larini, che ha supervisionato l’iter con professionalità, e, insieme all’impegno e alla professionalità dell’Ufficio Scuola, ci ha permesso di offrire un netto ampliamento di un servizio di qualità alle nostre famiglie”.