Forte dei Marmi, due giorni di festa per Halloween tra giochi, letture e solidarietà

Piccole streghe, fantasmi e vampiri sono pronti a riempire di allegria le vie di Forte dei Marmi: arriva Halloween, con le sue storie misteriose, i travestimenti e l’immancabile dolcetto o scherzetto?. Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre il paese si tinge di arancione con due pomeriggi dedicati ai bambini e alle famiglie, tra animazione, letture e solidarietà, dal centro a Vittoria Apuana.

Sabato 31 ottobre, dalle 16 alle 19, torna Forte Halloween – Caccia al dolcetto, proposta dal Ccn Essere Forte in collaborazione con l’associazione di volontariato Operazione Uomo – Centro Il Mandala e la partecipazione di Sei lettere d’Oro.

I bambini potranno ritirare la mappa ufficiale alle quattro postazioni tematiche in piazza Garibaldi, piazza Marconi, piazza Idone e al pontile, dove troveranno anche giochi, animazione e piccoli premi. Seguendo il percorso, visiteranno le attività commerciali partecipanti, riconoscibili dal manifesto esposto in vetrina, ricevendo caramelle e un timbro sulla propria mappa. Sempre sabato, dalle 15,30 alle 18, la libreria Giunti al Punto arricchirà il programma con letture a tema Halloween dedicate ai più piccoli.

Domenica 1 novembre, dalle 14,30, la festa proseguirà a Vittoria Apuana con Brivido del cuore, l’iniziativa della famiglia Pallotti patrocinata dal comune di Forte dei Marmi e dalla Fondazione Villa Bertelli. Torneranno le Halloweenpiadi, con tanti giochi per i bambini, gonfiabili, zucchero filato e sorprese nel parco di Villa Bertelli. L’appuntamento unirà il divertimento alla solidarietà attraverso una raccolta fondi a favore dell’associazione Ridolina, i clown dottori del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Santa Chiara di Pisa.

Già da martedì (20 ottobre), in via Mazzini 107, sarà allestito il Giardino infestato con mostri meccanici. La giornata dell’1 novembre si concluderà alle 20 a Villa Bertelli con la Cena con il delitto: una serata in cui attori professionisti metteranno in scena un mistero e coinvolgeranno gli ospiti nelle indagini per scoprire il colpevole. Il menù prevede tordelli versiliesi al ragù, arrosto con patate, pane, dolce, acqua e vino. L’offerta minima è di 45 euro a persona, con posti limitati e prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp ai numeri 333.376.6431 e 338.567.3072, indicando nome, cognome e numero dei partecipanti.