Gli appuntamenti|
San Francesco tra teatro, video e musica: tre iniziative a Pietrasanta dedicate al Santo di Assisi
Le iniziative sono a ingresso libero e lo è anche il percorso espositivo accolto in sala delle Grasce e sala del San Leone
Dove vai, Francesco?, è questo il nome del documentario basato sull’omonima opera teatrale interpretata da Milena Vukotic con il quale verrà aperto il pomeriggio dedicato a San Francesco. L’appuntamento si terrà domani (15 ottobre), dalle 18, a Pietrasanta, nel salone dell’Annunziata.
Di seguito sarà proiettato Santa Geoderma sotto la pelle della Terra, video realizzato dagli ex studenti della quinta Agrario dell’istituto superiore Piaggia-Don Lazzeri Stagi nell’anno 2025/2026.
L’evento verrà chiuso dalla cantante Giulia De Gruttola, che eseguirà i brani La povertà dal musical Forza venite gente e Dolce sentire dal film Fratello Sole, Sorella Luna di Franco Zeffirelli.
Le iniziative sono a ingresso libero e lo è anche il percorso espositivo, dai gessi di Sala Luisi alle opere contemporanee, accolto in sala delle Grasce e sala del San Leone. Sarà visitabile fino a domenica (18 ottobre).