Seravezza, al via i corsi di lingua inglese alla Biblioteca Sirio Giannini

Il corso per principiante, dedicato a quanti non hanno mai studiato la lingua e devono partire dalle basi, si tiene dalle 16 alle 17,30. Quello elementare è in programma dalle 18 alle 19,30 ed è consigliato a quanti, pur avendo studiato inglese magari a scuola, non lo hanno più praticato e potranno così cimentarsi nuovamente in un apprendimento basato soprattutto su lettura di testi, comprensione e conversazione. Infine l’intermedio, dalle 18 alle 19,30, è indicato per coloro che desiderano approfondire la lingua, attraverso lezioni tenute in questo caso da insegnante madrelingua.