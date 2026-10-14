Formazione|
Seravezza, al via i corsi di lingua inglese alla Biblioteca Sirio Giannini
L’iniziativa si articola nei percorsi principiante, elementare e intermedio, per un totale di dodici lezioni, dal 27 ottobre al 16 febbraio
Nuove opportunità per avvicinarsi allo studio della lingua inglese o per approfondirla, grazie ai nuovi corsi di inglese per adulti, promossi dalla Fondazione Terre Medicee con la collaborazione della Biblioteca Sirio Giannini e del Comune di Seravezza. L’iniziativa si articola nei percorsi principiante, elementare e intermedio, per un totale di dodici lezioni per ciascun livello, con svolgimento i martedì, dal 27 ottobre sino al 16 febbraio.
Il corso per principiante, dedicato a quanti non hanno mai studiato la lingua e devono partire dalle basi, si tiene dalle 16 alle 17,30. Quello elementare è in programma dalle 18 alle 19,30 ed è consigliato a quanti, pur avendo studiato inglese magari a scuola, non lo hanno più praticato e potranno così cimentarsi nuovamente in un apprendimento basato soprattutto su lettura di testi, comprensione e conversazione. Infine l’intermedio, dalle 18 alle 19,30, è indicato per coloro che desiderano approfondire la lingua, attraverso lezioni tenute in questo caso da insegnante madrelingua.
Ad ospitare i nuovi corsi sarà anche quest’anno la Biblioteca comunale, a piano terra di Palazzo Mediceo, spazio idoneo – oltre che per lo studio e la lettura – ad accogliere iniziative rivolte a quanti desiderano ampliare le proprie conoscenze e competenze in ogni ambito culturale. Il costo, per ogni tipologia di corso, è di 192 euro con la possibilità di usufruire di riduzioni del 10 per cento per i soci di Coop, Banca Versilia Lunigiana, Garfagnana ed over 65.
Per informazioni rivolgersi al numero 338.5741.081, mentre per le iscrizioni inviare una email all’indirizzo segreteria@terremedicee.it, entro il prossimo 23 ottobre.